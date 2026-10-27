苹果 iOS 27.2 更新汇总：增强 Siri AI，调整 Apple Music 品牌视觉等

IT之家 10 月 27 日消息，苹果公司今天面向 iPhone 18 Pro 等机型推送 iOS 27.2 正式版更新（内部版本号：24B119），并为其首款折叠 iPhone Duo 推送专属 iOS 27.2 更新（内部版本号：24B91020）。

IT之家综合 MacRumors 等多家海外媒体报道，汇总梳理本次更新内容如下：

一、增强 Siri AI 体验（国内暂未上线）

Siri AI 现在能记住用户此前的对话内容。例如，用户可以询问 Siri 之前推荐过的某家餐厅，而不必重新描述需求。

在 iOS 27.2 更新中，苹果扩大了可调用的信息来源，包括：

信息应用中附带的照片

日历活动的参与者

语音留言

Safari 浏览历史与阅读列表，苹果公司还提升检索效果

苹果重新设计了“排除应用”（Excluded Apps）功能，用户可更快选择 Siri、搜索和系统建议不能访问哪些应用。Siri 回复也支持细粒度文本选择，可只复制需要的部分。

需要注意的是，Siri AI 要求 iPhone 15 Pro 或更新机型，且目前暂未在欧盟和中国大陆上线。

二、信息 App 支持上下文建议

“信息”（Messages）应用新增了建议（Suggestions）功能。系统会根据对话内容，在聊天界面中显示可轻点的快捷操作，例如追踪包裹，或将晚餐邀请加入日历。

用户可自行选择启用哪些建议，目前包括：

日历

提醒事项

备忘录

地图

航班与包裹

该功能曾在 iOS 27 测试阶段出现，但在 iOS 27 正式版发布前被移除，此次随 iOS 27.2 正式回归。

三、扩展 Siri AI 支持的语言

Siri AI 新增法语、日语、韩语、葡萄牙语和西班牙语支持。不过，欧盟和中国大陆用户仍无法使用该功能。

四、调整 Apple Music 品牌视觉

Apple Music 更换了新的黑白图标，取代此前的红色图标。应用内导航栏和其他区域的高亮色也同步调整，移除了红色元素，更好配合苹果近期的 Apple Music 品牌重塑。

五、照片 App 改进共享相册与整理

“照片”应用中的共享相册现在支持编辑标题和评论。苹果还加入了两项实用改进：避免重复照片，以及在共享相册到期前提醒用户保存重要照片和视频。

六、SynthID 标识 AI 生成与编辑内容

iOS 27.2 为 Image Playground 生成的图片，以及部分“照片”应用编辑结果加入 SynthID 标签。

具体触发场景包括：

使用“扩展”（Extend）功能

使用“重框”（Reframe）功能

使用“清理”（Clean Up）工具进行较大幅度的编辑

用户可通过 Google 的 SynthID Detector 网站检查图片是否带有 SynthID 标识。这项更新有助于区分 AI 生成或 AI 辅助编辑的内容。

七、播客：首页信息结构更清晰

播客应用的“首页”标签页新增了两个独立板块：“新节目”和“继续播放”，取代原来的“Up Next”板块。这让用户更容易区分尚未收听的新内容与正在收听的节目。

八、游戏：好友信息更完整

Games 应用中的“好友”标签页现在会为好友推荐提供更多上下文信息，并在好友的玩家页面显示其最近玩过的游戏，方便用户了解朋友的游玩动态。

九、Apple TV 中创建个人资料

Apple TV 应用现在支持在 iPhone 和 iPad 的账户设置中创建个人资料。资料只需填写姓名、内容分级，以及是否为儿童。

为儿童创建资料时，默认内容限制为 PG 级，但用户可进一步自定义电视节目和电影的年龄分级。

十、在 iPhone 上拓展支持最多 4 路体育赛事直播

同时，Multiview（多视图）功能扩展至 iPhone，用户可在 Apple TV 应用中同时观看最多四路体育直播。

适用内容限于 Apple TV 订阅内的赛事，包括美国地区的 MLS、F1，以及 MLB 赛季中的“周五夜棒球”双场赛事。

十一、电话应用

“电话”应用新增 Call Context（通话上下文）功能。如果用户已在联系人中保存了某人的周年纪念日，拨打该联系人电话时会收到提醒。

十二、扩展 FaceTime 的 Dual Capture（双摄同录）

FaceTime 的 Dual Capture（双摄同录）现已支持群组通话，可同时传输前置和后置摄像头画面。在兼容设备上，FaceTime 通话中切换摄像头会自动开启该功能。

图源：苹果

支持 Dual Capture 的机型包括：

苹果还新增了在通话中添加第三方手语翻译员或实时字幕员的功能，提升无障碍沟通能力。

十三、快捷指令：自动化与编辑能力增强

快捷指令应用获得多项新自动化和操作，包括：

iPhone Duo 新增“当我的 iPhone 被打开或关闭”自动化

锻炼自动化新增对健身应用的支持

应用自动化可显示被关闭的应用名称

可通过“显示操作”和“显示描述快捷方式”配置窗口布局

可在资料库中编辑快捷指令的名称和图标

十四、iPhone Duo 专属更新

iOS 27.2 为 iPhone Duo 增加了 USB-C Apple Pencil 支持，方便用户进行书写、标注等操作。它还新增 Edge Light（边缘补光）功能，可在视频通话时照亮用户面部。

十五、时钟

时钟应用的闹钟列表中，上午和下午标签变得更小，界面更加紧凑。

十六：应用追踪透明度（在欧盟地区）

在欧盟地区，“应用追踪透明度”新增了替代性扩展提示，并支持每年重新提示。法国、德国、意大利、波兰和罗马尼亚的用户必须使用该替代提示。

十七、未包含改版健康应用

苹果在 iOS 27.2 测试版中测试了重新设计的健康应用，但该改版并未随 iOS 27.2 正式推出，预计要到今年晚些时候才会发布。

十八、安全修复

iOS 27.2 修复了超过 160 个安全漏洞。苹果表示这些漏洞均未被主动利用，但由于修复数量较多，建议用户尽快更新。