Arrowhead 确认《绝地潜兵 3》暂无开发计划：它最大的对手就是《绝地潜兵 2》

IT之家 10 月 27 日消息，《绝地潜兵 2》开发商 Arrowhead 首席创意官约翰 · 皮莱斯泰特称，工作室近期没有开发《绝地潜兵》系列续作的计划。

当地时间 23 日，皮莱斯泰特接受 Rock Paper Shotgun 采访时透露，工作室约 95% 的员工仍负责《绝地潜兵 2》的后续更新，只有一支小团队着手开发下一款游戏的原型。

新作是否为《绝地潜兵 3》尚无定论。皮莱斯泰特认为，与其停止运营、推出续作让玩家重新开始，不如继续维护《绝地潜兵 2》的玩家社区。“在我看来，推出续作就意味着一切都要推倒重来，玩家也得从头开始。如果继续运营现有游戏，就能让它像乐高或《战锤》一样，成为玩家可以玩上一辈子的爱好。有些工作室只想着从玩家身上赚快钱。我们不一样，玩家才是游戏真正的生命力。他们拉朋友入坑、制作梗图，让游戏一直保持活力。只要有这样活跃的玩家社区，就没必要推出续作。”

皮莱斯泰特认为，只要《绝地潜兵 2》仍有足够高的人气，除非第三部能带来截然不同的体验，否则推出续作只会分散现有玩家，没有实际意义。“游戏行业陷入了恐慌，因为服务型游戏过去那套运营手段不管用了。《绝地潜兵 3》最大的竞争对手，恰恰就是《绝地潜兵 2》。只有新作与前作有足够大的区别，让两款游戏能够同时存在，开发独立续作才有意义。眼下，与其放弃《绝地潜兵 2》积累的人气，不如每天继续把它做得更好。”

据IT之家了解，《绝地潜兵 2》于 2024 年登陆 PS5 和 PC，去年夏天又推出 Xbox Series X|S 版本。作为索尼近年来最成功的游戏之一，本作打破了 PlayStation 游戏的首发销售速度纪录，PC 和 PS5 版本上市 12 周便售出 1200 万份，销量“远超预期”。