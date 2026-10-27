黑客借助 AI 发现 PS5 高危漏洞，获索尼 5 万美元奖励

IT之家 10 月 27 日消息，近期出现了不少针对 PS5 的破解尝试。得益于生成式 AI，PS5 游戏在 PC 端的模拟器开发进度推进得很快。现在还有一名黑客借助 AI 找到了一个 PS5 漏洞，并通过索尼的安全上报计划拿到了一笔高额奖金。

根据 IGN 的报道，该漏洞通过索尼的安全披露渠道提交之后，索尼兑现了奖金。这名 PS5 改装爱好者因为发现并上报一个高危漏洞，获得了 5 万美元（IT之家注：现汇率约合 33.4 万元人民币）奖励；该漏洞原本可以用来在 PS5 上运行 Linux 系统。

而这件事最特别的地方是，拿到 5 万美元（现汇率约合 33.4 万元人民币）奖金的黑客乔迪（Jordy），是利用 AI 找到这个漏洞的。在他之前，已经有另一位安全工程师发现了这个漏洞，并且一直在研究如何在固件 13.60 至 14.0 版本的 PS5 上部署 Linux。

不少玩家原本希望能在主机上双系统启动 Linux，同时还能正常合法游玩下个月上线的《GTA 6》。索尼修补这个安全漏洞之后，这条路就行不通了。

乔迪表示，如果不是由他上报，这个漏洞早晚也会被其他人发现，他认为任何人都可以借助 AI 做到这件事。他选择领取这笔赏金，是因为母亲身患绝症，急需资金。