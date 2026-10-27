2026 胡润百富榜发布：张一鸣 6700 亿元刷新中国首富财富纪录、DeepSeek 梁文锋首次上榜位列第七

IT之家 10 月 27 日消息，胡润研究院发布《2026 胡润百富榜》。今年共有 1529 位个人财富 50 亿元以上的企业家登上胡润百富榜，较去年增加 95 位，创历史新高。上榜企业家总财富 32 万亿元，同比增长 7%（2.1 万亿元）。

另外，千亿级企业家增加 2 位，达到 43 位；百亿级企业家增加 69 位，达到 819 位。

字节跳动创始人张一鸣以 6700 亿元第二次成为中国首富，刷新中国首富的财富纪录；农夫山泉创始人钟睒睒财富缩水 1200 亿元，以 4100 亿元退居第二，让出首富头衔。

值得关注的是，DeepSeek 的梁文锋首次上榜便以 2800 亿元财富，进入榜单前十（位列第七）。其次是宇树科技 36 岁的王兴兴，以 695 亿元上榜；半导体显示面板企业惠科 56 岁的王智勇以 645 亿元位列第三。

财富增长最多的是张一鸣，比去年增长 2000 亿元；恒力陈建华、范红卫夫妇增长 1120 亿元；川湖科技林聪吉家族增长 1040 亿元。半导体、AI 算力赛道企业家财富增长尤为突出。过去一年表现较好的是半导体、人工智能、机器人、新能源等新质生产力赛道。

另外，上榜企业家中，涉及 AI 领域并以 AI 为主导方向的占比 10.4%，而 2019 年及之前的榜单中完全没有以 AI 为主业的上榜者。此外，新能源领域占 6.5%，高端装备领域占 6.4%，AR / VR / MR 领域占 5%，机器人领域占 4.9%，Web3 领域占 1.8%，新材料领域占 1.5%，社交媒体领域占 1.2%，低空经济领域占 0.8%。

IT之家注意到，上榜企业家平均年龄 61 岁，白手起家的企业家中，最年长的是 98 岁的李嘉诚，最年轻的是霸王茶姬 31 岁的张俊杰。《2026 胡润百富榜》前 100 名如下：