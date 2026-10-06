消息称 DeepSeek 接近完成至少 800 亿元融资，腾讯、宁德时代重金参与

IT之家 10 月 6 日消息，据彭博社报道，DeepSeek 新一轮融资即将敲定，募资规模至少可达 800 亿元人民币，大幅超出自身原定募资目标。此次融资也将为该公司计划在 2027 年初开展的里程碑式 IPO 铺路。

知情人士称，宁德时代以及腾讯是本轮融资当中出资规模最大的几家投资方，本轮交易很快就会完成交割。DeepSeek 最初的募资目标约为 500 亿元；但随着最新 AI 模型发布取得成功，市场投资者的认购热情远超预期。知情人士补充，根据已经签署的投资条款书，本轮最终融资总额有可能逼近 1000 亿元。

这笔融资，为 DeepSeek 开启今后几年国内最受瞩目的上市进程打下基础。自 V4‑Flash 模型推出之后，公司发展势头强劲；该模型重塑了业界对于性价比的认知，已经可以同 Anthropic、OpenAI 等海外头部厂商展开竞争。这也是创始人梁文锋创业路上的又一个高光时刻，这家初创公司自 2025 年推出一款大模型起就凭借技术突破打响名气；当时该模型只用远低于硅谷同行的成本，就实现了与之相近的模型能力。

和其他 AI 企业一样，DeepSeek 需要巨额资金，支撑这项具备变革潜力的技术的宏大发展规划。该公司正在内蒙古建设一座大型数据中心，计划在这里部署至少 16 万枚华为高端 AI 加速芯片，有望建成目前规模数一数二的华为 AI 芯片算力集群。DeepSeek 还对外发布了与华为联合开发、用于 AI 芯片编程的软件，借此与这家硬件厂商深度协作，正式涉足一块全新的业务领域。与此同时，其竞争对手月之暗面（Moonshot）在完成一轮估值 500 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,357.23 亿元人民币）的融资之后，同样把 IPO 目标定在了 2027 年初。

据彭博社报道，梁文锋今年至少在一场投资者会议上作出表态：在向着实现通用人工智能这一长远目标迈进的同时，他会持续坚持开源 AI 模型的开发。这位对冲基金出身的管理者明确表示，自己首要目标是不断拓展技术的边界，而非优先追求商业化变现。

知情人士表示，虽然本轮融资谈判已经接近收尾，但最后的磋商阶段仍有可能改动部分交易细节。DeepSeek 原本希望本轮融资对应的估值大约为 5000 亿元人民币。

DeepSeek 吸引了大量潜在投资者，该公司也是中国参与全球 AI 竞争的一批核心企业之一。知情人士称，本轮融资完成之后，下一步公司将会启动业务重组，为 IPO 做好各项准备。

腾讯在上一轮融资当中就已经是这家初创公司的最大投资方，出资 100 亿元。腾讯希望能够把 AI 能力整合进自身旗下各个产品平台。而宁德时代或许看好面向数据中心等场景的算力零部件赛道，希望布局这块日渐景气的市场。

今年夏天 DeepSeek 完成首轮外部融资之后，梁文锋个人净资产翻了一倍以上，大约达到 360 亿美元（现汇率约合 2,417.21 亿元人民币）。这家 AI 初创企业脱胎于他创办的对冲基金幻方量化，早期发展阶段的大部分资源也来自幻方量化。在上一轮规模 500 亿元的融资当中，梁文锋本人也继续出资；当时 DeepSeek 对应的估值约为 3500 亿元人民币。