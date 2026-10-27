剑指美股人形和仿生机器人第一股，FFR 完成对 FFAI 的合并交易并挂牌上市

IT之家 10 月 27 日消息，Faraday Future 官微今天（27 日）上午宣布，FFR 已完成对 FFAI 机器人的合并交易，所有相关业务及资产已装入 FFR，并按计划向 FFAI 发行并交付了相应普通股及无投票权可转换优先股，此举标志着 FFR 在纳斯达克挂牌上市。

根据公告，FFR 任命贾跃亭担任 CEO，Jerry Wang 担任执行董事长。FFR 目前已完成“Built in USA”加速计划第一阶段，集结 FF 机器人世界 2.0，正加快将先发优势转化为竞争优势，依托“四核全智”生态、EAI 技术优势、“一脑多形、多形多能”技术路线，打造美国领先的 Physical AI 与机器人生态平台。

此外，FFR 首次发布了 2026 年全年业绩指引：机器人业务按 2026 年独立全年口径计算，预计机器人本体销售及出货量约为 2000 台，同时保持正毛利。

在获得必要融资的前提下，根据五年展望，FFR 预计 2027 年营收约 4,520 万美元（IT之家注：现汇率约合 3.02 亿元人民币），其中 EAI 本体核营收约 3,250 万美元（现汇率约合 2.17 亿元人民币），其他三核生态营收约 1,270 万美元（现汇率约合 8,488.4 万元人民币），EAI 本体销量约 7400 台。

未来五年，目标累计营收约 19.8 亿美元（现汇率约合 132.34 亿元人民币），其中本体核营收约 10.8 亿美元（现汇率约合 72.18 亿元人民币），其它三核生态营收约 9 亿美元（现汇率约合 60.15 亿元人民币），机器人本体累计销量约 13.3 万台。需要说明的是，上述预测存在不确定性，并非对未来业绩的保证。

此前，贾跃亭曾自信放话：FFR 将成为美股“四核全智”人形和仿生 EAI 机器人生态 Pure-Play 第一股，目标五年内保持 EAI 机器人行业综合排名前三，让公司成为 Physical AI 时代下最具价值的 EAI 公司之一。

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