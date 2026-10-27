工信部组织召开汽车产业国际合作圆桌会，12 个国家和地区代表参会

IT之家 10 月 27 日消息，工业和信息化今日发文，在 2026 世界智能网联汽车大会期间，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持召开汽车产业国际合作圆桌会。

来自马来西亚、埃及、韩国、澳大利亚、芬兰、德国、卢森堡、新西兰、新加坡、泰国、英国等 12 个国家和地区的政府部门、驻华使馆、国际机构和行业组织近 50 名代表参会。

辛国斌表示，智能网联汽车正在推动汽车产品形态、能源消费结构、交通出行模式发生深刻变化。全球主要汽车国家纷纷加快战略布局，加强技术研发与示范应用，完善政策法规与标准规范，为产业发展创造良好环境。我们愿与各方一道，加强对话沟通、深化政策协同、强化务实合作，与全球行业同仁携手共建包容、共享的产业生态。

马来西亚投资、贸易及工业部副部长沈志勤，阿拉伯埃及共和国工业部战略事务副部长穆罕默德 · 萨米，联合国欧洲经济委员会副执行秘书长德米特里 · 马里亚辛，韩国驻华大使馆公使衔参赞吳元晚等国际政要，以及国际汽车工程学会联合会候任主席马蒂亚斯 · 克劳达、国际汽车制造商协会秘书长弗朗索瓦 · 鲁迪埃、德国汽车工业协会主席穆希雅、欧洲汽车工业协会秘书长狄薇斯、泰国电动汽车协会会长苏诺 · 桑斯尼特、中国汽车工业协会副会长兼秘书长付炳锋等行业组织负责人，围绕全球智能网联汽车政策法规协同、共建全球畅通产业链、推动自动驾驶国际合作、促进数据安全与绿色化发展、投资贸易便利化、企业全球化发展等议题深入交流研讨，分享行业治理实践经验，共同商讨问题解决路径。

各方一致认为，汽车产业高度全球化，智能网联汽车实现跨国别、跨区域、跨领域发展，需要推动各国对话畅通、标准联通、贸易融通，唯有通过开放合作、共商共建，全球智能网联汽车产业方能行稳致远。