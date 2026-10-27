雷鸟 iO+ 正式官宣：第四代双目全彩 AI 眼镜，搭载超小型全彩光机

IT之家 10 月 27 日消息，10 月 27 日，消费级 AR 品牌雷鸟创新正式公布旗下第四代双目全彩 AI 眼镜 —— 雷鸟 iO+。官方同步释出了演员蒋奇明佩戴该款新品的实拍图，展示了产品的外观设计与形态细节。

从目前公开的外观信息来看，雷鸟 iO+ 延续了前代产品雷鸟 iO（整机重 34 克，搭载主动式 AI 助理）的轻量化设计思路，并在外观上强化了日常穿搭属性。新品采用圆润镜框设计，融入复古玳瑁元素与金色装饰细节，进一步弱化了传统智能眼镜的科技感，外观更加接近普通光学眼镜。

在硬件结构与光学设计方面，尽管内部集成了更为复杂的全彩光学显示组件，雷鸟 iO+ 的镜桩体积仍与前代雷鸟 iO 保持相近水平，实现了光引擎的高集成度与小型化，整机形态较为轻薄。此外，该产品搭载了雷鸟第四代双目全彩 Micro LED 光波导技术。据介绍，该技术在改善光波导彩虹纹与漏光问题的基础上，进一步抑制了镜片的表面反光。

IT之家从官方资料了解到，雷鸟创新自 2021 年起便在全彩 Micro LED 光波导领域进行布局，曾先后推出首款轻量级双目全彩 Micro LED 光波导眼镜雷鸟 X1，并通过自建 AR 光学工厂推进核心光学方案的自研与量产。其此前推出的雷鸟 X3 Pro 将全彩 Micro LED 光引擎体积压缩至 0.36cc，并应用了量产级纳米光刻光波导技术，实现 1677 万色显示、6000nits 峰值亮度以及 95% 的彩虹纹抗干扰率。

目前，雷鸟创新旗下产品线已涵盖观影眼镜 Air 与 GT 系列、轻量级 AI 显示眼镜 iO 系列、AI 拍摄眼镜 V 系列以及 AR 眼镜 X 系列，业务覆盖全球超 40 个国家和地区，累计销量突破 100 万台。

关于雷鸟 iO+ 的具体技术参数、功能配置及正式发售时间，官方暂未披露更多细节，IT之家也将持续关注。