我国天文学家发现三颗“本不该存在”的行星

IT之家 10 月 27 日消息，据新华网报道，近日，云南大学物理与天文学院钱声帮教授团队在国际学术期刊美国《国家科学院学报》发表论文，报告了一项挑战传统认知的观测结果：三颗围绕恒星运行的系外行星，在宿主恒星进入晚年剧烈膨胀之后仍然幸存。

据IT之家了解，按照长期以来的主流观点，恒星与太阳类似，依靠核心氢聚变发光发热；当氢燃料趋于耗尽，恒星会急剧膨胀为红巨星，体积可放大数十万乃至数百万倍。此时，距离过近的行星通常难逃两种结局：一是被膨胀的恒星大气直接吞没，二是在潮汐作用下逐渐坠向恒星。

然而，钱声帮团队的研究对象恰恰落在“应当被吞掉”的范畴。团队首先借助卫星观测数据，捕捉三颗系外行星宿主星 ——24 Boo、HD 12648 和 TYC 4282-605-1—— 光度中的细微变化，判断这些恒星已步入核心氦燃烧阶段。随后，研究人员通过恒星演化模型回溯宿主星过去的膨胀范围，并将其与行星现今轨道位置比对，结果显示三颗行星的轨道尺度均处于理论上应被吞噬的区域，但它们依然存在。

“过去如果只发现单个幸存的行星，还可以用偶然事件来解释。但这回一次性找到三个‘幸运儿’，说明这不是个例，其背后可能存在某种共同的物理机制。”钱声帮在接受采访时表示。这一结果意味着，学界关于“过于靠近恒星的行星难以度过红巨星膨胀期”的判断需要重新审视，恒星与行星系统在晚年的相互作用可能比既有模型更复杂。

该发现也引发了对太阳系远期演化的联想。钱声帮指出，约几十亿年后，太阳也可能进入红巨星阶段；传统理论倾向于认为地球难逃被膨胀太阳吞没的命运，而新证据提示，包括地球在内的太阳系未来命运或比理论预言更具变数。

云南大学和中国科学院云南天文台等单位共同参与了本项研究。