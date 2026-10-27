卡普空 2027 财年半年报归母净利润 430.83 亿日元，同比增长 56.6%

IT之家 10 月 27 日消息，卡普空今日发布 2027 财年（2026 年 4 月～2027 年 3 月）半年报（2026 年 4 月～2026 年 9 月）业绩快报报告：

AI 解读

卡普空 2027 年 3 月期上半期（第 2 四半期累计）业绩大幅超出市场一致预期，营业收入显著高于分析师平均预测水平，盈利端表现更为强劲。

公司主营业务与本期业绩亮点

株式会社卡普空（Capcom）是全球知名的家用游戏软件开发商，核心业务为数字内容事业（家用游戏开发与销售），同时经营游乐设施事业、游乐机器事业及包含 IP 授权、影视联动、e 体育的其他事业，代表作包括《生化危机》《怪物猎人》《街头霸王》《鬼泣》《鬼武者》等全球知名 IP。

本次发布的是 2027 年 3 月期第 2 四半期（中间期，即 2026 年 4 月 1 日～2026 年 9 月 30 日的累计合并业绩），为日本会计准则下的合并业绩快报，业绩要点如下：

整体业绩大幅增收增益 ：上半期实现营收 1208.87 亿日元（现汇率约合 51.31 亿元人民币）（同比 49%），营业利益 607.69 亿日元（同比增长 54.5%），经常利益 612.12 亿日元（现汇率约合 25.98 亿元人民币）（同比增长 67.5%），归属母公司股东的中期纯利益 430.83 亿日元（现汇率约合 18.29 亿元人民币）（同比 56.6%），盈利增速高于营收增速，盈利能力显著提升。

核心数字内容事业爆发式增长 ：作为基本盘的数字内容事业，本期营收 851.41 亿日元（现汇率约合 36.14 亿元人民币）（同比增长 70.8%）；全球累计销售本数达 3686 万本，较去年同期的 2385 万本大幅增长。其中全新 IP 《Pragmata（プラグマタ）》全球销量达 270 万本，时隔 20 年推出的《鬼武者 Way of the Sword》在欧洲最大级游戏展 gamescom 2026 中斩获两项大奖，销量 170 万本，该系列累计销量达 1100 万本；复购类老作持续发力，《生化危机 Requiem》累计销量突破 800 万本，《生化危机 RE:4》《生化危机 RE:2》《鬼泣 5》等老作累计销量突破 1400 万本，复购类标题总销量达 3218 万本，较去年同期的 2285 万本大幅提升。

财务结构稳健：截至 2026 年 9 月末，总资产 3653.99 亿日元，净资产 2994.56 亿日元，自有资本占比 81.8%，现金流健康，经营活动现金流净流入 367.69 亿日元（现汇率约合 15.61 亿元人民币），现金储备充裕。

全年业绩展望与股东回报

公司维持 2027 年 3 月期全年连结业绩预想来做正式修正，全年预期为：营收 2100 亿日元（现汇率约合 89.14 亿元人民币）（同比增长 7.5%）、营业利益 830 亿日元（同比增长 10.2%）、经常利益 830 亿日元（现汇率约合 35.23 亿元人民币）（同比增长 12.0%）、归属母公司股东当期纯利益 580 亿日元（现汇率约合 24.62 亿元人民币）（同比增长 6.3%）、每股当期纯利益 138.65 日元。

股东回报方面，2027 年 3 月期年间配当予想为每股 46 日元（第 2 四半期期末 23 日元、期末 23 日元），较上财年的 45 日元小幅增配，本次无配当予想修正。

估值与投资要点

当前公司股价对应静态市盈率约 33 倍，总市值约 2.31 万亿日元，作为全球头部的精品游戏开发商，凭借长线复购销售策略、多平台发行布局、IP 跨媒介联动（影视、e 体育）构建的持续变现能力，是日本游戏板块中盈利稳定性较强的核心标的。需要关注的点在于：公司当前全年业绩预期基于上半程的强劲表现虽未上调，但下半年《怪物猎人荒野：湮灭》等大作的推出节奏、汇率波动（1 日元波动对应营业利益约 4～5 亿日元影响）、新作市场接受度是后续影响业绩兑现的关键变量。