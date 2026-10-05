卡普空开源 RE:Dox 结构化数据引擎，JSON 反序列化最高提速 2.84 倍

IT之家 10 月 5 日消息，卡普空宣布，将旗下最新的数据处理及序列化基础库“RE:Dox”以开源软件（OSS）形式公开。该项目是卡普空次世代游戏引擎计划 REX（RE neXt ENGINE）的基础技术之一，开发者可以自由使用。

卡普空早在 2023 年 10 月便公布了 REX 引擎计划，目标是针对 RE ENGINE 长期使用后逐渐出现的问题进行改进，通过阶段性更新推动引擎迈向下一代。例如先前卡普空于 10 月 2 日在东京举办的技术展示活动“CAPCOM Open Conference RE:2026”中便介绍了 REX 计划的未来规划，并同步公开构成 REX 的基础技术之一“RE:Dox”。

据介绍，RE:Dox 本身是一款针对 .NET 的 Token-based 结构化数据引擎，主要用于将不同数据转换为统一格式和规则，从而提高数据处理、编辑及读取效率。

卡普空在 GitHub 的 README 中提供了实际使用示例。以玩家数据为例，原本以 JSON 格式记录的角色数据可以通过 RE:Dox 提供的类进行处理，例如创建一名 42 级、持有手枪和绿色药草的里昂，随后读取数据并将角色名称修改为“克蕾儿”，甚至追加“小刀”等道具。

根据官方公布的基准测试，在并行处理 JSON 反序列化（deserialization）时，RE:Dox 相较 .NET 标准的 System.Text.Json，理论最高可实现约 2.84 倍的处理速度。不过，实际运行表现仍可能受到数据结构、运行环境以及 CPU 等因素影响。

目前 RE:Dox 已按照 Apache-2.0 许可证开源。开发者只要符合许可证要求，即可自由使用和修改，甚至将其应用于商业项目。IT之家附项目地址（https://github.com/CAPCOM-TD-OSS/REDox/tree/main）。

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