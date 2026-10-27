微星 MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II 战斧导弹主板发售：14 相 80A 供电 + WiFi 7，1849 元

IT之家 10 月 27 日消息，微星 MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II 战斧导弹主板已正式开售，京东定价为 1849 元。

该主板基于 AMD B850 芯片组、采用 AM5 接口，支持锐龙 9850X3D、9700X、9800X3D 等处理器，采用 ATX 板型与银灰风格散热装甲。

供电方面，该主板采用 14 (80A)+2+1 智能供电设计，配备双 8PIN CPU 供电接口，并搭载 6 层服务器级 PCB 与 2oz 加厚铜，板载外置超频跳线接口，可直接连接超频跳线。

该主板搭载独立 OC Engine 时钟发生器，可单独调整 CPU 外频，在保持核显、内存、PCIe 与 NVMe 稳定运行的同时，最高可带来约 15% 的性能提升。

该主板配备 4 条 DDR5 内存插槽，总容量最高支持 256GB，通过 DDR5 内存加速引擎与独立线路设计降低阻抗、减少电路干扰，官方标称支持至 8400+MT/s；BIOS 内提供 Latency Killer、High-Efficiency 等内存优化选项，可进一步激发内存潜力。

扩展方面，主板提供 1 条 PCIe 5.0 x16 插槽、1 条 PCIe 4.0 x4 与 1 条 PCIe 3.0 x1 插槽；存储部分配备 4 个 M.2 接口，其中 2 个为 M.2 Gen5 x4（128Gbps），另 2 个为 M.2 Gen4（分别为 64Gbps 与 32Gbps），并提供 4 个 SATA 6Gbps 接口。

散热系统上，主板覆盖扩展型 VRM 散热片、高品质导热垫、扩展型南桥散热片，以及第二代免工具 M.2 冰霜铠甲；风扇接口包含 CPU 风扇、3A 水泵接口、系统风扇接口与独家 EZ CONN.-JAF_1（2A），多数接口支持自动检测。

网络与连接方面，主板配备瑞昱 5G 有线网口与 Wi-Fi 7（320MHz）无线模块，支持蓝牙 5.4；MSI AI 网络管理器可自动分类并优先处理低延迟应用。

此外，其 I/O 面板还包含 HDMI 2.1、USB 20Gbps Type-C、多个 USB 10Gbps/5Gbps 接口及光纤音频输出。

易用性方面，主板采用 EZ DIY 人性化设计，包括预装 I/O 挡板、直插式 WiFi 天线、显卡快拆、第二代免工具 M.2 快拆、EZ DEBUG 灯、EZ Conn 接线设计，以及板载 BIOS 回写键与 CMOS 清除键；同时配备 64MB 大容量 BIOS ROM，可完整使用 BIOS 功能并兼容未来 AM5 处理器。IT之家附详细参数如下：

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