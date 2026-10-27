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微星 MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II 战斧导弹主板发售：14 相 80A 供电 + WiFi 7，1849 元

2026/10/27 14:47:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 27 日消息，微星 MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II 战斧导弹主板已正式开售，京东定价为 1849 元。

该主板基于 AMD B850 芯片组、采用 AM5 接口，支持锐龙 9850X3D、9700X、9800X3D 等处理器，采用 ATX 板型与银灰风格散热装甲。

京东微星（MSI）MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II 战斧导弹主板支持 CPU 9850X3D/9700X/9800X3D (AMD B850/AM5 接口）1849 元直达链接

供电方面，该主板采用 14 (80A)+2+1 智能供电设计，配备双 8PIN CPU 供电接口，并搭载 6 层服务器级 PCB 与 2oz 加厚铜，板载外置超频跳线接口，可直接连接超频跳线。

主板供电与 PCB 设计

该主板搭载独立 OC Engine 时钟发生器，可单独调整 CPU 外频，在保持核显、内存、PCIe 与 NVMe 稳定运行的同时，最高可带来约 15% 的性能提升。

OC Engine 外置超频跳线接口

该主板配备 4 条 DDR5 内存插槽，总容量最高支持 256GB，通过 DDR5 内存加速引擎与独立线路设计降低阻抗、减少电路干扰，官方标称支持至 8400+MT/s；BIOS 内提供 Latency Killer、High-Efficiency 等内存优化选项，可进一步激发内存潜力。

DDR5 内存性能与优化选项

扩展方面，主板提供 1 条 PCIe 5.0 x16 插槽、1 条 PCIe 4.0 x4 与 1 条 PCIe 3.0 x1 插槽；存储部分配备 4 个 M.2 接口，其中 2 个为 M.2 Gen5 x4（128Gbps），另 2 个为 M.2 Gen4（分别为 64Gbps 与 32Gbps），并提供 4 个 SATA 6Gbps 接口。

PCIe 与 M.2 数据接口布局

散热系统上，主板覆盖扩展型 VRM 散热片、高品质导热垫、扩展型南桥散热片，以及第二代免工具 M.2 冰霜铠甲；风扇接口包含 CPU 风扇、3A 水泵接口、系统风扇接口与独家 EZ CONN.-JAF_1（2A），多数接口支持自动检测。

主板散热装甲布局

网络与连接方面，主板配备瑞昱 5G 有线网口与 Wi-Fi 7（320MHz）无线模块，支持蓝牙 5.4；MSI AI 网络管理器可自动分类并优先处理低延迟应用。

此外，其 I/O 面板还包含 HDMI 2.1、USB 20Gbps Type-C、多个 USB 10Gbps/5Gbps 接口及光纤音频输出。

I/O 接口布局与包装清单

易用性方面，主板采用 EZ DIY 人性化设计，包括预装 I/O 挡板、直插式 WiFi 天线、显卡快拆、第二代免工具 M.2 快拆、EZ DEBUG 灯、EZ Conn 接线设计，以及板载 BIOS 回写键与 CMOS 清除键；同时配备 64MB 大容量 BIOS ROM，可完整使用 BIOS 功能并兼容未来 AM5 处理器。IT之家附详细参数如下：

产品参数表

京东 微星（MSI）MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II 战斧导弹主板 支持 CPU 9850X3D/9700X/9800X3D (AMD B850/AM5 接口） 1849 元 直达链接

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关键词：微星B850战斧导弹AM5主板

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