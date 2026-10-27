34 英寸带鱼屏显示器 LG 34U620B 发售：144Hz KVM 双控，1799 元

IT之家 10 月 27 日消息，34 英寸的 LG 34U620B 带鱼屏显示器今日开售，京东尊享价 1799 元。

该显示器采用 34 英寸 21:9 WQHD 曲面屏，支持 3440×1440 分辨率、144Hz 原生刷新率与 5ms（GtG）响应时间，拥有 1800R 曲率、三面微边框设计，覆盖 99% sRGB 色域（典型值），并支持 HDR10，支持 AMD FreeSync Premium 技术，还内置动态动作同步、黑色稳定器等高级游戏功能。

此外，该显示器支持 KVM 双控与 PBP / PIP 双画面。用户可同时接入笔记本与台式机，在单块屏幕上并排查看两路画面，仅用一套键鼠即可跨屏操控两台设备，无需反复插拔键鼠或切换输入源。

接口方面，该机配备 1 个 DisplayPort 1.4、2 个 HDMI 2.0 以及耳机输出接口，可满足多设备拓展需求；机身采用纤细支架设计并支持倾斜调节。

这款显示器提供阅读模式与防闪屏功能，通过调节色温、亮度并降低屏幕闪烁，减轻长时间办公带来的视觉疲劳。IT之家注意到，用户还可通过 LG Switch App 自定义画质亮度，支持 11 种分屏布局，并快速启动视频会议软件。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。