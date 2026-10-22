LG Display 今年 Q3 归母净利润 7467.47 亿韩元，单季同比扭亏为盈

IT之家 10 月 22 日消息，LG Display 今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）业绩快报报告：

营业总收入 ：6.28 万亿韩元，同比下降 10%，环比增长 12%

归母净利润： 7467.47 亿韩元，同比扭亏为盈

合并净利润： 7556.35 亿韩元，同比增长 60496%

营业利润：2505.68 亿韩元，同比下降 42%，环比扭亏为盈

AI 解读 本次财报业绩符合市场预期，归母净利润大幅同比增长超出市场预期。 公司主营业务说明 LG Display 是全球领先的显示面板制造商，主要生产 LCD、OLED 显示面板，产品应用于电视、笔记本电脑、显示器、汽车电子、移动设备等领域。 本次财报核心业绩亮点 营业收入：6.28 万亿韩元，环比增长 12%，同比下降 10%。

归属于母公司股东的净利润：7467.47 亿韩元，去年同期亏损 206.58 亿韩元，同比扭亏为盈；

合并净利润：7556.35 亿韩元，同比增长 60496%，去年同期为 12.47 亿韩元。

营业利润：第三季度营业利润为 2505.68 亿韩元，同比下降 42%，上季度亏损 1077.28 亿韩元，环比扭亏为盈。 未来展望与信息披露安排 本次业绩为初步快报数据，最终数据可能存在调整，业绩说明会已于 2026 年 10 月 1 日召开，完整财报将于 2026 年 10 月 22 日正式披露。

相关阅读：

风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。