小米推出米家台式净饮机 3：提供 2100W 功率可实现“3 秒即热”、搭 RISC-V 芯片，1499 元

IT之家 10 月 27 日消息，小米现已在有品上架米家台式净饮机 3（点此访问），该产品提供 2100W 功率，可实现“3 秒即热”，定价为 1499 元，目前处于支付订金状态。

该产品配备 6L 容量原废分离大水箱，其中包含 4.2L 原水箱与 1.8L 废水箱，此设计可有效防止废水回流。机身侧边额外设有一个容量为 2L 的外置纯水壶，用户可将其独立取下，方便在客餐厅、厨房或卧室等不同场景中灵活移动使用。

该机采用双芯 9 级深层过滤系统与优质杜邦 RO 膜，过滤精度达 0.0001 μm。其内部水路无硅胶且无双酚 A，获得专业的母婴级净水认证。净饮机搭载专利缓释技术，配备 RISC-V 芯片，能在水中稳定释放锶、锌、钙等 6 种天然矿物质元素，实测锶含量达到 ≥0.2mg/L，并能将 RO 滤芯的使用寿命动态延长至 3 年。

该机内部搭载 2100W 大功率厚膜加热管，水流经过即可实现 3 秒即热，最高流速可达 786mL / min。此外，设备支持在 40°C 至 99°C 的温域内进行 1°C 的精细调节，满足各类饮品的冲泡需求。

在智能交互体验方面，该产品配备了 NFC 智能身份识别功能。搭配赠送的 NFC 杯贴使用时，机器可以记忆对应水杯的专属水温与水量，实现放杯后自动定量出水。用户可以通过小米米家 App 在手机端快捷调节参数，自由定制个性化用水方案。

IT之家附产品参数：

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