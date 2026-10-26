小米商城推出“黑钻通行证”：每天 10 点先到先得，购买赠手机挂绳盲盒 / 大额尊享券包等权益

IT之家 10 月 26 日消息，小米卢伟冰发文，宣布为小米商城带来“黑钻通行证”，用户可以在 App 搜索框中直接搜索跳转，相应权益每天 10 点先到先得，其中非黑钻会员定价为 9.9 元，黑钻会员定价为 0.01 元。

根据小米介绍，用户购买“黑钻通行证”可解锁三大专属权益：价值 69 元的手机挂绳盲盒、30 天的黑钻体验（享 26 项专属特权），以及最高减 200 元的大额尊享券包。见面礼总限量 11,111 份，于卡期内分日发售。

此外，11 月 2 日至 10 日每日皆有不同好礼，奖项涵盖星巴克兑换券、腾讯视频 VIP、米家全能扫拖机器人、Xiaomi Pad 9 Pro、Xiaomi Book Pro 14、小米 17 Ultra 与小米 AI 眼镜等。

官方还预热，从 11 月 2 日到 11 月 11 日，黑钻通行证用户可通过“通关挑战”赢得「清空万元购物车」大奖（上限 10,000 元，数量 1 份）；同时，所有用户皆可抽取「清空千元购物车」（上限 1,999 元，数量 1 份）。

除此之外，小米还发起“七日打卡挑战”。黑钻通行证用户只要累计 7 天参与互动活动，即可解锁瓜分资格。达标者将于 11 月 11 日上午 11 点，共同瓜分总奖池高达 61,111 元的现金红包。