保时捷前九个月营业利润率回升至 6.9%，911 需求旺盛对冲中国市场下滑

IT之家 10 月 27 日消息，保时捷（Porsche AG）销量再度大幅下滑，但盈利能力仍保持稳定：911 跑车及其高价衍生车型的旺盛需求，缓冲了中国市场遇冷、工厂产能利用率走低带来的冲击。

保时捷汽车业务前九个月营业利润率达到 6.9%，去年同期仅 0.2%；集团营业利润从去年同期的 0.4 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 2.99 亿元人民币）回升至 17.4 亿欧元（现汇率约合 130.02 亿元人民币）。营收为 253 亿欧元（现汇率约合 1,890.45 亿元人民币），低于去年同期的 269 亿欧元（现汇率约合 2,010 亿元人民币）。

保时捷维持全年业绩指引不变：营收目标 350–360 亿欧元（现汇率约合 2,615.24 – 2,689.97 亿元人民币），集团营业利润率 5.5%–7.5%。维持该预期，体现出管理层对第四季度抱有信心；目前分析师给出的营收预测刚好略高于区间下限。

保时捷首席执行官米夏埃尔 · 莱特斯（Michael Leiters）正在修复保时捷赖以盈利的经营根基 —— 这套模式原本依托旺盛的中国市场需求、高工厂开工率，以及持续推出高利润新车。如今这三大支柱同时走弱，叠加美国关税、电动化路线上代价高昂的策略调整，这家大众集团控股的企业，正面临增长引擎失速、成本压力高企的局面。

911 仍是保时捷最有力的“护城河”。在整体交付量收缩的背景下，这款跑车的交付量反而实现增长，消费者持续追捧溢价更高的 GTS、Turbo 以及 GT 系列版本。更好的产品结构对冲了中国市场的下滑，以及燃油版 Macan、718 车型带来的缺口，但无法完全弥补为更高产量而布局的工厂和研发投入所带来的损失。

莱特斯的首要任务，是让保时捷收缩规模，适配更艰难的市场环境。公司计划裁撤 9000 个以上岗位，管理层规模削减 40%，把盈亏平衡对应的年销量下调至约 20 万辆。他同时压缩研发投入，把资源集中到数量更少、利润更高的项目上。

在完成瘦身之后，保时捷才计划坚定向更高端的市场进军。配套策略包括：顶级限量跑车提价约 20%、拓展定制化与赛道向产品、推出定位高于 911 的全新车型。本季度的表现，是一块早期试金石，用来验证保时捷能否在降本阶段守住足够利润与现金流，支撑这套野心更大的第二阶段战略。