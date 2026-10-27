李在镕首次视察三星 RX 机器人事业部，关注 CES 2027 参展技术的研发进展

IT之家 10 月 27 日消息，据韩国《Money Today》今日报道，李在镕近日访问了位于韩国首尔瑞草区牛眠洞的三星电子首尔研发园区，实地视察机器人体验（RX）业务部门。

据介绍，三星电子正筹备参加 2027 年 1 月在美国拉斯维加斯举行的国际消费电子展（CES 2027），计划展示人形机器人相关技术。IT之家后续将保持关注。

这是自该部门今年 7 月成立以来，李在镕首次到访，重点视察机器人研发进展及相关技术的开发情况，并检查了三星计划在 CES 2027 上展示技术的准备情况，涉及人形机器人手臂、灵巧手等精密操作技术。

三星电子设立 RX 事业推进室，旨在整合此前分散于公司内部的机器人研发能力，统一负责中长期业务战略、核心技术开发及商业化推进。据路透社 7 月报道，该部门将直接向三星电子 CEO 汇报，由设备体验（DX）部门负责人卢泰文领导，以加快机器人业务的研发与商业化进程。

在业务布局方面，三星计划优先将机器人部署于自有制造工厂，验证其实际作业能力与可靠性，再逐步拓展至家庭及零售等场景。路透社报道称，三星还计划在美国、中国和日本扩大机器人研发投入，并表示将在必要时通过投资、并购及合作加快技术开发和商业化。

此外，三星电子正在探索将机器人技术应用于半导体、智能手机及家电等制造等场景。韩国《中央日报》10 月 20 日报道称，三星正在首尔研发园区测试一款双足人形机器人，评估其在制造和物流环境中连续 24 小时运行的能力，并考虑是否在 CES 2027 上展示。

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