日本外汇交易平台 GMO 遭网络攻击：黑客索要 100 万美元赎金，约 2.67 万台服务器或受影响

IT之家 10 月 27 日消息，日本 GMO 互联网集团旗下外汇交易相关服务器上周遭网络攻击，攻击者索要 100 万美元赎金，并威胁称，若未在指定期限内付款，将进一步攻击客户设备、公开相关数据。

日媒报道称，攻击者设定的付款期限为日本时间 10 月 27 日中午。然而，GMO 集团今日发布的最新公告显示公司已拒绝付款，同时开始接收用户提供的电脑并由集团内部的白帽黑客团队开展分析，以确认用户设备是否遭植入恶意程序及实际受影响范围。公司同时要求相关用户在指定时间前完成数据备份，断开电脑网络连接并关闭电源，以降低潜在风险。

据介绍，GMO 所受到攻击的服务是“Namecheap 桌面云”，主要为使用自动交易工具进行外汇保证金交易的用户提供云服务器，约 2.67 万台服务器可能受影响。

GMO 集团此前确认，相关服务器遭到未经授权的访问，部分客户信息被外部获取，部分用户的交易账户还出现未经授权的操作。

另外，GMO 集团明确表示不会向攻击者支付赎金。公司解释称，即使付款，也无法保证被窃取的信息会被删除或不再遭到滥用。目前，公司已向警方等相关机构报告事件，并配合调查。

IT之家此前报道，该公司此前还宣布将向符合条件的现有服务用户每人补偿 5,000 日元（IT之家注：现汇率约合 212.2 元人民币）的慰问金，并对经调查确认由未经授权交易造成的实际损失予以补偿。

需要注意的是，100 万美元（现汇率约合 668.4 万元人民币）并非目前已由 GMO 官方明确披露的全部勒索金额。GMO 集团董事长兼社长熊谷正寿于 10 月 26 日另行透露，攻击者此前曾要求公司在 10 月 21 日下午 5 时前支付 5,000 万美元（现汇率约合 3.34 亿元人民币）；公司没有接受该要求。

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