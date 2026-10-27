TCOMAS 钛钽推出静音版 A080/A090 一体式水冷散热器：六年质保，398 元起

IT之家 10 月 27 日消息，TCOMAS（钛钽）现已在京东上架静音版 A080/A090 系列一体式水冷散热器，售价 398 元起，提供六年质保，支持个人送保。

A080 静音版：398 元

A090 静音版：528 元

系列产品可选黑白配色（黑白同价），其中 A080 冷头采用圆形外观，提供流光灯效，而 A090 冷头采用方形外观，正面使用几何切割设计，支持磁吸拆装。

▲ A080

▲ A090

系列产品配备 Rifle 轴承 120x120x25mm 尺寸风扇，采用 PPS+40% GF 材质的扇叶和 PPS+30% GF 材质的扇框，框叶间隙控制在 1mm，风扇转速范围为 600~2150 RPM±10%，最大静压风量分别可达 2.61mmH2O 和 64.98 CFM，最大噪音值为 32.25 分贝。

系列产品均搭载 X6M 水泵，最高转速 3200 RPM±10%，铜底预涂 TGB-300 高性能硅脂，搭配 29mm 厚冷排，水冷扣具支持当下主流的 Intel LGA 1700/1851 以及 AMD AM4/AM5 平台。

IT之家附产品参数：

▲ A080

▲ A090

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