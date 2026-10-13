TCOMAS GATE 幻境 360 AIO 液冷上架：主板微景观，首发 899 元

IT之家 10 月 13 日消息，TCOMAS（钛钽）今日宣布，其处理器 AIO 液冷散热器 GATE 幻境 360 现已上架。新品可选黑 / 白 2 色，首发价 899 元，10 月 20 日 20:00 开售。

GATE 液冷应该就是 COMPUTEX 2026 上展示的 CUBE D3 的正式化型号。其冷头装饰模组采用内凹三面设计：底部为铝合金平台；右侧为 4" 720p 方屏；左侧则是可见处理器插槽、散热马甲、供电接口、内存条、VRM 元件的微景观区域，还集成有 2.5D 曲面玻璃覆盖的 1.3" 128p 方屏和侧面 ARGB 灯区。

TCOMAS GATE 360 采用 X6M-P 水泵，搭配 400mm 包网橡胶管水冷管、29.2mm 加厚铝制冷排。其配备 3 颗 12025 规格风扇，搭载双滚珠轴承，转速 600~3000 RPM，最大风量 75.5 CFM、最大静压 6.05 mmAq、最大噪声 37.5 dB(A)。

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