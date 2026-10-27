南非女作家借 AI 约 20 个月出版 371 本书引争议，自称年收入超百万美元

IT之家 10 月 27 日消息，南非女作家珂拉尔 · 哈特（笔名 Coral Hart）借助 AI 在约 20 个月内出版了 371 本书，累计销量超过 100 万册。据她本人估算，仅 2026 年以来的收入就已超过 100 万美元（IT之家注：现汇率约合 668.4 万元人民币）。

不过，这种利用 AI 批量创作并商业化出版的模式也引发争议，她因此在社交平台收到数以万计的辱骂信息，甚至遭遇死亡威胁。

据法新社 10 月 23 日报道，现年 40 多岁的哈特在出版行业已有 14 年从业经验。在 2025 年 2 月开始尝试 AI 创作之前，她已经独立创作过数十部作品。此后，她花费约 3 个月熟悉不同 AI 模型，并建立了一套写作流程。她出版的 371 部作品中，大多数是根据市场调研、面向特定读者群体创作的小说，其中浪漫言情题材占据相当比例。她还透露，自己有一部小说曾进入亚马逊畅销榜前 100 名。

哈特表示，她并非简单地向 AI 输入一句指令，就直接将生成内容作为成品出版。她会先确定故事概念、人物设定、叙事风格和章节大纲，再通过定制的 AI 工作流生成初稿。初稿完成后，她还会使用 AI 进行多轮情节和结构调整，检查故事逻辑、人物发展、情节衔接等问题，最后交由人工校对人员检查并修改残留的 AI 写作痕迹。

哈特表示，不同 AI 模型各有特点，需要根据具体任务选择工具。她认为，如果只是直接要求模型写出一本书，往往难以得到合格的作品。只有先建立完整的故事框架，再通过提示词和多轮编辑逐步完善，才能提高创作效率并控制成稿质量。

然而，哈特的创作方式遭到部分传统作家和读者的批评。一些批评者将此类内容称为“AI 垃圾”，认为大规模生产 AI 辅助作品可能降低出版行业的内容质量标准，并加剧市场竞争。

哈特则回应称，作品是否受到读者欢迎，应当参考实际销售表现。她表示，读者愿意购买并持续阅读相关作品，说明这些内容满足了部分市场需求。

面对外界质疑，哈特称自己在社交平台收到了数以万计的仇恨信息和多次死亡威胁。她仍选择公开自己的创作流程，希望推动出版行业正视 AI 技术带来的变化。她认为，AI 是提高创作效率的工具，相关技术不会因为部分作家反对而消失。

值得一提的是，哈特最近还开展了培训业务，向数百名作者传授相关技巧，并准备推出面向 AI 写作者的软件 Authorythm。相关业务覆盖写作流程、内容编辑和出版运营等环节。