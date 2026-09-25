畅销小说被指用 AI 创作，法国最有名文学奖龚古尔奖将其移出初选名单

IT之家 9 月 25 日消息，据路透社报道，当地时间 25 日，法国最负盛名的文学奖项 —— 龚古尔奖主办方宣布，将海地裔加拿大作家泰利森 · 奥雷利安的畅销小说《C'etait Ca ou Mourir（要么就这样，要么死）》移出初选名单，原因是有人指控奥雷利安使用 AI 创作该书。

奥雷利安否认使用 AI 写作。围绕他的指控随后引发了有关种族、文学价值和原创性的争论，法国文学界也因此出现一场风波。

指控最早由鲜为人知的 X 账号“Balance ton Claude”在本周提出。随笔作家塞缪尔 · 菲图西后来称该账号归自己所有，并由他与其他身份未公开者共同运营。

“Balance ton Claude”称，将小说中的若干段落输入 AI 检测工具 Pangram 后，检测结果显示该书“几乎完全由 AI 写成”。然而也有一些专家认为，AI 检测工具是否可靠仍存在疑问。

AI 争议之后，奥雷利安又被曝早期作品涉嫌抄袭。报道提到，其 2012 年发表的一篇短篇小说抄袭了法国作家路易 · 鲍维尔一本著作中的部分段落，2013 年的一篇评论文章则抄自《菲律宾星报》。

巴黎龚古尔学院称，学院注意到针对奥雷利安的 AI 写作和抄袭指控，因此决定将《要么这样，要么死》移出名单，以维护奖项和学院的公信力。“学院的核心职责，是推广并表彰由人类作者创作的文学作品。”

龚古尔学院还称，希望借此表明学院坚决反对“创作借助 AI 生成的文本”，并将在 10 月 6 日公布短名单前不再发表评论。

《要么这样，要么死》是奥雷利安的首部长篇小说，讲述一名海地移民一路向北穿越拉丁美洲，最终抵达加拿大的故事。该书还获得了多项文学奖，并计划译成多种语言。