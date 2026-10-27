国内商业航天最大直径，深蓝航天星云二号 5 米一子级贮箱全部交付

IT之家 10 月 27 日消息，据深蓝航天，近期，该公司研制的星云二号 5 米直径一子级关键结构件：液氧贮箱、煤油贮箱，在深蓝航天长青基地相继完成制造下线。继二子级贮箱下线后，星云二号火箭的又一关键制造节点顺利落地，标志着星云二号箭体主体结构的关键件 —— 低温液氧贮箱和常温煤油贮箱，生产制造已基本完成。

据介绍，星云二号全箭采用不锈钢箭体方案，集耐高温、耐低温、高强度、低成本于一身。面对飞行过程剧烈的温差环境，不锈钢可维持优异的结构稳定性，简化箭体热防护设计。同时，使用不锈钢材料可以有效压缩材料制备与整机制造周期，适配未来大批量生产需求。

本次下线的星云二号一子级贮箱直径达 5 米，是国内商业航天领域贮箱尺寸最大的液体火箭贮箱产品。深蓝航天的研发团队采用整体焊接的结构设计，最大限度减少机械连接点位。在筒段对接中，研发团队使用垂直焊接工艺，更好保障了大尺寸箭体筒段的同轴度，让贮箱整体受力更加连续均匀，能够显著降低复杂飞行工况下的结构失效隐患，提升贮箱整体结构的可靠性。

在工艺实现上，贮箱筒段与纵筋焊接采用模块化生产模式，关键部件加工周期大幅压缩，在保障产品可靠性的同时，显著提升大构件生产效率。

动力系统方面，日前，130 吨级雷霆 RS 液氧煤油发动机已圆满完成 200 秒长程试车，单次地面试车时长已完全覆盖飞行过程中的全工作时长。在研发人员的努力下，技术指标正一步步变为工程现实。

在运载能力上，星云二号近地轨道（LEO）运力设计指标超过 25 吨，500km 太阳同步轨道（SSO）运力超过 18 吨；回收方案上，星云二号采用 “筷子夹”式原位捕获回收技术，可省去箭上着陆支腿相关结构，减轻箭体死重，助力运载能力大幅提升。火箭返回时在发射工位直接完成捕获，简化回收后的处置流程，更好服务于火箭低成本、高频次复用的设计目标。

该公司透露，依托大运力与高性价比的综合优势，星云二号能够覆盖多类核心发射场景：既可服务国家卫星互联网建设，承担大型星座组网发射任务；也可面向国内外市场，满足中大型卫星 GTO、MEO 等高价值轨道的高端发射需求。