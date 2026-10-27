中国西南确认全球首件丹尼索瓦人桡骨：近端像尼安德特人，整体接近现代人

IT 之家 10 月 27 日消息，据 ScitechDaily 今日报道，科研人员从云南蝙蝠洞遗址超过 6 万件碎骨中筛选出了目前全球唯一一件经分子证据确认的丹尼索瓦人桡骨。

这件编号 BFD771 的前臂骨碎片，为理解丹尼索瓦人的肢体形态和生物力学适应提供了此前完全空缺的直接证据。

相关研究由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹团队领衔，联合云南省文物考古研究所等多家机构完成，论文于 2026 年 9 月发表于《自然》。

IT 之家注：蝙蝠洞位于云南省，此前该遗址出土的 4 颗古人类牙齿已在发掘中被发现，但骨骼碎片中是否含有古人类遗骸并不清楚。

丹尼索瓦人是东亚“龙人”（Homo longi）支系的重要成员，其发现深刻改写了关于东亚古人类演化的认知框架。然而，与遗传学证据的快速积累相比，受限于人类化石与考古遗存稀少，我们对这一人群的体质特征、技术行为及生存策略仍知之甚少，这成为考古学和古人类学亟待突破的空白领域。

研究团队面对的是超过 6 万件动物碎骨。如果逐一进行 ZooMS（质谱法动物种属鉴定）分析，成本和效率都难以承受，因为 ZooMS 在丹尼索瓦洞、白石崖溶洞等遗址的古人类化石发现率通常仅为 0.1% 左右。团队因此采用了“形态学预筛 +ZooMS 鉴定”的组合策略：先从碎骨的尺寸、厚度和表面痕迹中挑出 22 件疑似古人类标本，再通过 ZooMS 检测骨胶原蛋白特征。最终确认的 3 件人属骨骼包括两块顶骨碎片（BFD767、BFD769）和一块近端桡骨碎片（BFD771）。

BFD771 保存了约 45 毫米的近端部分，从部分完整的桡骨头延伸至明显隆起的桡骨粗隆。对这批骨骼提取古 DNA 未能成功，但古蛋白质组分析保留了足够信息。

研究团队从骨骼和牙齿中鉴定出 6 至 16 种内源性蛋白质，全部 5 件标本（3 块骨骼、2 颗牙齿）均携带丹尼索瓦人特有的 COL1A2 R996K 变异。牙釉质中的牙釉蛋白 Y 亚型肽段还显示，两颗牙齿均属于男性个体。

桡骨的形态呈现出一种明确的组合特征。其近端尺寸较大，桡骨粗隆可能朝向内侧，这些方面与尼安德特人桡骨相近；但整体外部形态，以及桡骨颈中段横截面的几何参数，更接近现代人。BFD771 的桡骨颈中段总面积和抗扭转刚度超过尼安德特人样本。研究者认为，这种“镶嵌式”组合指向丹尼索瓦人区别于尼安德特人和现代人的生物力学需求与行为适应，而非简单的形态过渡。

年代框架来自地层。BFD767 和 BFD771 出土于第 7 层，该层年代约为距今 14.8 万至 13.4 万年，同层还出土了 4 颗古人类牙齿，其中两颗被纳入本研究：下颌第四前臼齿 YHB3518 和下颌第二臼齿 YHB3075。另一块顶骨碎片 BFD769 来自更早的第 9 层，年代约为距今 16.7 万至 15 万年。整体化石年代跨越约 16.7 万至 13.4 万年前，处于中更新世晚期，相当于海洋氧同位素第 6 期的一次冰期阶段。

此前，丹尼索瓦人的头后骨骼证据仅限于丹尼索瓦 3 号指骨和夏河 2 号肋骨，颅骨以下的长骨形态几乎无从讨论。BFD771 首次将丹尼索瓦人的桡骨形态纳入可比较的解剖学框架。两块顶骨的颅顶厚度模式则与海德堡人及东亚中更新世晚期古老型人类最为接近。

这一发现还改变了丹尼索瓦人化石分布的地理图景。此前中国境内经分子鉴定的丹尼索瓦人遗骸见于青藏高原白石崖溶洞、台湾海峡澎湖下颌骨和东北哈尔滨头骨，西南地区长期空白。遗传学研究表明东南亚和大洋洲现代人群携带较高比例的丹尼索瓦人祖源，中国西南被视为丹尼索瓦人向东南亚扩散的关键通道。蝙蝠洞的 5 件标本使这一地区从“遗传学推测中的通道”变为有直接化石证据的栖息地。蝙蝠洞也因此成为西伯利亚丹尼索瓦洞之外，已知出土丹尼索瓦人遗骸最丰富的地点。

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