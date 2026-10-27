PayPal 2026 财年前三季度营收 256.19 亿美元，净利润同比下降 13.3%

IT之家 10 月 27 日消息，PayPal 今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 9 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

2026 财年前三季度报 营业总收入 ：256.19 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,712.31 亿元人民币），同比增长 4.6%

归母净利润 ：32.9 亿美元（现汇率约合 219.9 亿元人民币），同比下降约 13.3%

经营现金流 ：47.09 亿美元（现汇率约合 314.74 亿元人民币）

基本每股收益 ：3.74 美元（现汇率约合 25 元人民币）

稀释每股收益 ：3.71 美元（现汇率约合 24.8 元人民币）

资产负债率 ：76.13%

2026 财年第三财季 营业总收入 ：85.84 亿美元（现汇率约合 573.73 亿元人民币），同比增长 2%，环比下降约 1%

交易毛利额 ：39.5 亿美元（现汇率约合 264.01 亿元人民币），同比增长 2%

交易利润率 ：46%

归母净利润 ：10.73 亿美元（现汇率约合 71.72 亿元人民币），同比下降 14%

经营现金流 ：15.92 亿美元（现汇率约合 106.41 亿元人民币），同比下降 19%

自由现金流 ：14.31 亿美元（现汇率约合 95.64 亿元人民币），同比下降 17%

基本每股收益 ：1.26 美元（现汇率约合 8.4 元人民币）

稀释每股收益 ：1.25 美元（现汇率约合 8.4 元人民币），同比下降 4%

资产负债率：76.1%

AI 解读 本次 PayPal 2026 财年前三季度累计业绩整体符合市场机构预期，Non-GAAP 每股收益增长 8%。 公司与前三财季业绩亮点 PayPal 是全球领先的数字支付平台，业务覆盖约 200 个市场，为消费者和商户提供支付、转账、结账等数字化金融服务。 前三财季累计实现净营收 256.19 亿美元（现汇率约合 1,712.31 亿元人民币），同比增长 4.6%；GAAP 口径归母净利润 32.9 亿美元（现汇率约合 219.9 亿元人民币），同比下降 12.9%，主要受重组费用等非经常性支出扰动。

前三财季累计经营活动现金流净额 47.09 亿美元（现汇率约合 314.74 亿元人民币），整体现金流保持稳健。 三财季单季度业绩亮点 单季度净营收 85.84 亿美元（现汇率约合 573.73 亿元人民币），同比增长 2%，固定汇率口径下同比增长 1%，环比小幅回落 1%。

GAAP 口径归母净利润 10.73 亿美元（现汇率约合 71.72 亿元人民币），同比下降 14%；Non-GAAP 口径净利润 12.45 亿美元（现汇率约合 83.21 亿元人民币），同比下降 3%。

GAAP 稀释每股收益 1.25 美元（现汇率约合 8.4 元人民币），同比下降 4%；Non-GAAP 稀释每股收益 1.45 美元（现汇率约合 9.7 元人民币），同比增长 8%。

单季度交易毛利 39.5 亿美元（现汇率约合 264.01 亿元人民币），同比增长 2%，毛利率维持在 46%，同比基本持平。

单季度经营活动现金流净额 15.92 亿美元（现汇率约合 106.41 亿元人民币），同比下降 19%；自由现金流 14.31 亿美元（现汇率约合 95.64 亿元人民币），同比下降 17%。 下季度及全年业绩展望 公司上调 2026 全年 Non-GAAP 交易利润额与 Non-GAAP EPS 指引，同时维持 GAAP EPS 指引： 第四财季 GAAP EPS 预期约 1.37 美元（现汇率约合 9.2 元人民币），Non-GAAP EPS 预期约 1.43 美元（现汇率约合 9.6 元人民币）。

2026 全年 GAAP EPS 预期约 5.07 美元（现汇率约合 33.9 元人民币），Non-GAAP EPS 预期约 5.6 美元（现汇率约合 37.4 元人民币），较 7 月给出的 5.38 美元（现汇率约合 36 元人民币） 指引有所上调。 股东回报与资产负债情况 截至 2026 年 9 月 30 日，公司现金、现金等价物及投资合计 151 亿美元（现汇率约合 1,009.25 亿元人民币），有息债务总额 135 亿美元（现汇率约合 902.31 亿元人民币）；单季度通过股票回购向股东返还 15 亿美元（现汇率约合 100.26 亿元人民币），并宣布每股 0.14 美元（现汇率约合 0.94 元人民币）现金股息，整体股东回报力度保持稳定。

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