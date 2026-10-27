高通联手 Anduril 推出 BlueChip 笔记本电脑：约 90% 零部件来自美国及其盟友，瞄准军方与政府客户

IT之家 10 月 27 日消息，高通与美国国防科技公司 Anduril 宣布合作推出 BlueChip 笔记本电脑，计划于 2027 年开放预订。

Anduril 创始人、亿万富翁帕尔默 · 拉奇（Palmer Luckey）表示，该产品将面向美国军方、政府机构、急救人员及执法部门等用户，重点满足严苛环境下的耐用性需求，以及对设备安全和供应链透明度的要求。初代 BlueChip 产品将采用加固型笔记本设计，针对雨水、灰尘等恶劣环境进行防护。

Anduril 称，初代产品约 90% 的零部件将来自美国或其盟友国，这款笔记本将搭载高通骁龙 X 系列处理器，相关芯片计划在台积电位于美国亚利桑那州的新工厂生产。高通 CEO 克里斯蒂亚诺 · 安蒙（Cristiano Amon）表示，该处理器采用的架构也用于微软 Surface 等笔记本电脑。

除此之外，相关产品的详细规格尚未公布。拉奇表示，Anduril 仍在与部分供应商敲定合作，因此目前还无法确定所有配置细节。

拉奇表示，公司希望逐步将 BlueChip 的供应链本土化比例提升至 100%，覆盖显示屏、金属部件、磁性元件等所有组成部分。他举例称，团队已经找到美国供应商生产覆盖显示屏的玻璃。

BlueChip 也可能向普通消费者开放购买，Anduril 表示正考虑为感兴趣的消费者设立候补名单。不过，拉奇强调，首代产品并非面向大众消费市场设计。由于需要满足加固和防护要求，这款笔记本预计会比较重，电池续航也可能受到相关工程设计的限制。

价格方面，Anduril 尚未公布 BlueChip 的正式售价。拉奇预计，其价格将比同类高端 PC 高约 20%。他也坦言，对于没有特殊需求的普通消费者而言，购买戴尔等品牌的笔记本电脑可能更便宜。

拉奇表示，BlueChip 是公司计划推出的系列 PC 产品的第一款。对于希望完全在美国生产计算机的长期目标，他称公司已经制定了相应的技术路线图。拉奇还提到，加固型计算机市场规模约为 50 亿美元（IT之家注：现汇率约合 334.19 亿元人民币）。