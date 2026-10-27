1099 元雷蛇隐蛛迷你版 65% 磁轴键盘发布，三色键帽混搭设计

IT之家 10 月 27 日消息，雷蛇今日宣布推出 Razer Reclusa Mini 65% 雷蛇隐蛛迷你版 65% 电竞磁轴键盘，售价 1099 元。

该键盘采用 68 键 65% 紧凑布局，在保留常用按键的同时大幅节省桌面空间，兼顾桌面整洁度与移动使用需求。

核心配置上，该键盘搭载雷蛇霍尔效应磁轴，触发点位精准稳定可控，触发行程支持 0.1-4.0mm 自由自定义，按键敲击寿命约 1 亿次；同时支持快速触发模式，按键抬起仅 0.1mm 即可瞬间复位，配合 40 克轻盈触发压力，可显著提升游戏连击响应速度，适配急停、瞄准、闪避等电竞操作。

这款键盘支持热插拔设计，兼容第三方磁轴轴体，用户可随心更换不同手感、不同静音表现的轴体，无需焊接即可打造贴合自身使用习惯的输入体验，同时还可通过雷云软件对磁轴执行按需校准。

该键盘内部搭载 PPS 定位板、定制卫星轴、IXPE 轴下垫与双层硅胶阻尼结构，触底手感柔和饱满，可有效抑制腔体共振，让敲击音色干净可控、脆响悦耳，兼顾日常输入与长时间游戏的使用体验。

连接方式上，该键盘支持有线、2.4G 无线、蓝牙三模连接：2.4G 无线采用雷蛇 HYPERSPEED 低延迟方案，兼容雷蛇鼠标可共用单接收器；蓝牙模式支持在 3 台设备之间快速切换；有线模式下可实现原生 8000Hz 轮询率，无线模式轮询率至高 1000Hz，配备可拆卸 Type-C 线缆，无线关闭灯光后续航约 40 小时。

此外，键盘右上角配备多功能调节旋钮，转动即可直接调节亮度、音量等参数，无需切出游戏、影片或播放列表，实现不间断的沉浸操控体验；键帽采用双色注塑 ABS 材质，三色撞色设计下字符清晰不易褪色，长时间使用也能保持稳定的敲击质感。

灯效方面，键盘搭载 RAZER CHROMA RGB 幻彩背光，通过雷云软件可自定义约 1680 万种颜色与多种灯光效果，还能与超过 300 款游戏实现动态联动，打造沉浸式电竞桌面氛围。

IT之家附详细参数如下：

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