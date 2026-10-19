迈从推出 God 60 磁轴键盘礼盒款：附带收纳包 / 定制键帽 / 拔轴器，1099 元

IT之家 10 月 19 日消息，迈从现已在京东上架 God 60 磁轴键盘礼盒款，该产品提供混沌银、秩序银两种配色版本，除了键盘本体外还附带了定制银色键盘收纳包、专属定制键帽、定制礼品袋、贴纸以及拔轴器，定价为 1099 元。

该键盘外壳采用八斜面形态设计，外壳使用全铝 CNC 阳极氧化及激光镭雕工艺。机身周围配备了 270° 环绕灯带，顶部设有双环天穹灯组，支持全域 ARGB 灯效，并可通过驱动软件进行灯效自定义与音乐律动调节。

该键盘搭载“磁悬浮轴体”，总行程为 3.4mm，按键寿命约为一亿次。轴体按压设定为三段式逻辑，初始压力为 36gf，中段轻盈区为 32gf，触底缓冲压力为 36gf。

该键盘采用有线连接方式，具备 16K 的回报率与 256K 的扫描率，输入延迟为 0.06ms。键盘精度可达 0.001mm，触发行程及 RT 调节范围均支持在 0.001mm 至 3.4mm 之间进行自定义设置。用户可以通过 M HUB 网页版 / 客户端进行各项参数配置。

IT之家附产品参数：

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