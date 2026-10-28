国产凶猛创历史：2026Q3 中国车在欧洲季度销量首超日本

IT之家 10 月 28 日消息，彭博社于 10 月 26 日发布博文，援引市场研究机构 Dataforce 的数据，指出在 2026 年第 3 季度（7~9 月），中国品牌汽车在欧洲的注册量首次超过日本品牌，占欧洲总销量的 12.7%，而包括丰田在内的日本车企份额为 11.9%。

该机构指出中国汽车在欧洲市场快速崛起，5 年前市场份额还不到 1%，去年已经快速攀升到约 6%，今年更是窜火箭式上涨，今年 9 月更达到创纪录的 14.5%，较 8 月提高近 3 个百分点。IT之家附上相关图表如下：

该机构认为驱动本轮增长的主要因素，是混合动力车型带动。

在车企动态方面，比亚迪、奇瑞、吉利等车企正加速布局欧洲。奇瑞的 Jaecoo 7 SUV 已在 3 月和 9 月成为英国最畅销车型；比亚迪、奇瑞与极氪也在巴黎车展推出面向欧洲市场的低价插混及电动车型。

与此同时，奇瑞筹备在巴塞罗那生产，比亚迪位于匈牙利的工厂接近完工，零跑则已开始在西班牙与 Stellantis 合资工厂生产 B10 SUV。

彭博社对此认为，对欧洲本土车企而言，挑战来自两端：一方面，中国市场竞争加剧正挤压大众、宝马等品牌的本土销量；另一方面，中国车企凭借更快的产品迭代和更低成本进入欧洲。欧洲车企虽仍占据主导地位，但中国品牌已从边缘玩家变成不可忽视的竞争力量。