SK 海力士：预计存储市场供不应求局面将持续至 2030 年

IT之家 10 月 28 日消息，今日 SK 海力士公布了 2026 年第三季度业绩，营收 104.62 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 5,280.17 亿元人民币），同比增长 327.9%；营业利润 83.33 万亿韩元（现汇率约合 4,205.67 亿元人民币），同比增长 632.1%；归属于母公司股东的净利润 39.53 万亿韩元（现汇率约合 1,995.08 亿元人民币），同比增长 213.9%。前三季度，公司累计营收 236.51 万亿韩元（现汇率约合 1.19 万亿元人民币），同比增长 267.7%；营业利润 181.49 万亿韩元（现汇率约合 9,159.8 亿元人民币），同比增长 547.3%；归母净利润 173.68 万亿韩元（现汇率约合 8,765.63 亿元人民币），同比增长 527%。

SK 海力士分析认为，在软件开发、客户服务、搜索等多个领域，AI 带来的生产效率提升和新的营收增长，推动 AI 使用量不断增加，进而带动基础设施投资扩大，这一良性循环结构已经确立。此外，AI 投资主体已越过依赖于少数企业的初期阶段，正扩展至普通企业和国家层面，预计全球 AI 数据中心基础设施市场未来将持续稳定增长。

对于存储市场，公司展望短期由企业级和消费级 AI 引领需求，中长期则由自动驾驶、机器人等物理 AI 驱动，市场将延续增长态势。

另一方面，公司认为供给端未能跟上市场增长速度。由于先进制程技术难度不断提升，且新建生产设施耗时较长，预计到 2030 年为止，供不应求的格局将持续。

SK 海力士表示，目前，公司已与包括全球大型云服务提供商（CSP）在内的 14 家主要客户签署了 LTA，并与部分客户就延长通常为 5 年的协议期限方案进行提前磋商。截至目前已锁定的 LTA 供应量相当于 2027 年和 2028 年总产能的 50% 以上。基于已确保的需求可见性，公司也将着力扩充生产能力。随着明年龙仁一期晶圆厂（Fab）正式投产等国内外基础设施投资活跃化，投资规模预计将比今年大幅增加。

SK 海力士同时宣布，预计 2026 财年股东回报规模约为 100 万亿韩元（现汇率约合 5,047 亿元人民币），其中现金分红至少 30 万亿韩元（现汇率约合 1,514.1 亿元人民币）、回购并注销自有股票至少 60 万亿韩元（现汇率约合 3,028.2 亿元人民币）。公司当日决定回购价值 20 万亿韩元（现汇率约合 1,009.4 亿元人民币）的股票，预计约 10 万亿韩元（现汇率约合 504.7 亿元人民币）用于股东回报、约 10 万亿韩元（现汇率约合 504.7 亿元人民币）用于员工薪酬，其中用于股东回报的回购股份将予以注销。公司还计划将对日本铠侠的投资收益大部分用于特别分红，第三季度每股股息为 2 万韩元（现汇率约合 100.9 元人民币），包括常规分红 1 万韩元（现汇率约合 50.5 元人民币）及特别分红 1 万韩元（现汇率约合 50.5 元人民币）。