SK 海力士 2026 财年前三季度报归母净利润 173.68 万亿韩元，同比增长 527%

IT之家 10 月 28 日消息，SK 海力士今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩快报及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）业绩快报报告：

AI 解读

SK 海力士 2026 财年第三季度单季业绩超出花旗、RBC 等主流机构预期，前三季度累计盈利已大幅刷新历史同期纪录，AI 存储景气周期持续兑现。

公司业务与业绩亮点

SK 海力士是全球领先的半导体存储厂商，主营 DRAM、NAND 闪存及高带宽存储器（HBM），在全球 HBM 市场占有率约 58%，为 AI 加速器核心存储供应商。

2026 财年第三季度单季： 实现营收 104.62 万亿韩元（现汇率约合 5,279.94 亿元人民币），同比 327.9%，环比 31.9%；归属母公司股东净利润 39.53 万亿韩元（现汇率约合 1995.3 亿元人民币），同比 213.9%，环比 57.9%。营业利润 83.34 万亿韩元（现汇率约合 4,206.11 亿元人民币），同比 632.1%，环比 37.6%。

2026 年前三季度累计：实现营收 236.51 万亿韩元（现汇率约合 1.19 万亿元人民币），同比 267.7%；归属母公司股东净利润 173.68 万亿韩元（现汇率约合 8,765.87 亿元人民币），同比 527%；营业利润 181.49 万亿韩元（现汇率约合 9,159.63 亿元人民币），同比 547.3%。

盈利结构简析

本季营收与营业利润同比、环比双双高增，反映 AI 驱动的 DRAM / HBM 与企业级 SSD（eSSD）价格及销量共振。净利润环比下滑主要受法人税费用季际大幅变动影响（本季法人税费用环比显著上升），并非经营性盈利能力恶化。

机构预期与估值参考

花旗预测公司 Q3 营收约 101.2 万亿韩元（现汇率约合 5,107.56 亿元人民币）、营业利润约 81.3 万亿韩元（现汇率约合 4,103.21 亿元人民币）（较市场一致预期高约 8%），本次快报实际营收 104.6 万亿韩元（现汇率约合 5,279.16 亿元人民币）、营业利润 83.3 万亿韩元（现汇率约合 4,204.15 亿元人民币），均超出花旗预测及市场一致预期。RBC 维持 " 跑赢大市 " 评级，花旗维持目标价 300 万韩元（现汇率约合 15,141 元人民币）、" 买入 " 评级，指出当前股价对应预测市盈率约 2.7 倍、市账率约 1.4 倍，尚未充分反映存储上行周期延长至 2027–2028 年的潜在空间。

后续展望

本次为暂定（잠정）业绩快报，尚待外部审计完成，最终数据可能调整；公司将于 2026 年 10 月 28 日上午 9 时召开业绩说明会（Conference Call），预计将就 HBM4 量产进度、DRAM / NAND 价格走势及资本开支计划给出更明确指引。