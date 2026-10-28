国产脑机接口公司脑虎科技完成 7 亿元 B 轮融资，国投聚力、深创投、勤智资本领投

IT之家 10 月 28 日消息，今天（28 日）上午，国产脑机接口公司 NeuroXess 脑虎科技宣布完成 7 亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由国投聚力、深创投、勤智资本联合领投，中芯聚源、黄浦投资、基石资本、IDG 资本、曦晨资本、钧犀资本、华福证券、华赛智汇、众为资本、江西金控等知名机构跟投，盛大、中平资本等机构持续支持。

据悉，本轮融资资金将用于“三全（IT之家注：全植入、全无线、全功能）”脑机接口系统的多中心临床试验及注册审批、超级工厂量产建设，以及下一代产品研发与 BCI+AI 融合探索。

本轮融资将重点用于四大方向：“三全”系统多中心注册临床试验及注册审批、超级工厂量产建设、下一代产品研发，以及 BCI 与 AI 融合方向的持续探索。

下一代产品研发将聚焦语言脑机接口的持续迭代与性能优化，并加速视觉脑机接口研发进程，进一步拓展技术适应症边界；

BCI+AI 融合方向则将围绕意图调用 AI、连接工具、驱动环境等方向持续投入，探索 BCI+AI 真实物理世界模型，在真实场景中持续获取大脑活动数据，拓展下一代人机交互入口的更多可能。

脑虎科技目标在两年内推动产品实现医疗市场规模化落地，让前沿技术真正惠及更多患者。

脑虎科技介绍说，本轮融资的另一显著特征，是跨赛道头部资本的集中入场。深耕半导体产业链的头部产业资本中芯聚源，长期聚焦硬科技全周期的知名私募股权投资机构基石资本，以及顶级综合风投 IDG 资本的入局，共同构成了多元化的顶级投资矩阵。同时，盛大、中平资本等老股东的持续支持，进一步印证了资本市场对脑虎科技的长期信心。