通用汽车做自动驾驶不放弃雷达，高管称坚持纯视觉是无视物理规律

IT之家 10 月 28 日消息，通用汽车计划最迟在 2028 年推出高速公路自动驾驶功能，但并不打算效仿特斯拉放弃雷达等传感器、转而采用纯视觉方案的做法。

当地时间 27 日，通用汽车首席产品官斯特林 · 安德森接受 The Verge 采访时直言：“如果只依靠摄像头，根据物理规律，某些情况下就会出问题。雷达本来就很便宜，根本没必要取消。非要取消雷达，简直是无视物理规律的奇怪信仰执念。”

通用汽车计划在 2028 款凯迪拉克 ESCALADE IQ 上推出升级版 Super Cruise 超级辅助驾驶系统，同时使用雷达、激光雷达和摄像头。

特斯拉始终坚持纯视觉自动驾驶技术路线。尽管研发进度远比预想缓慢，马斯克还多次严厉批评采用激光雷达的竞争对手。其他大多数自动驾驶公司则认为，增加传感器是保障安全的关键。Waymo 最近也在博客中明确指出，单靠摄像头远远不够。

安德森曾负责特斯拉 Autopilot 自动辅助驾驶项目，随后参与创办自动驾驶公司 Aurora。他认为，摄像头以外的传感器不仅能提升自动驾驶性能，更是必不可少。“激光雷达的工作波长与可见光接近，可以与摄像头系统联合训练，加快性能提升。遇到浓雾，摄像头就看不清了，也没法像雷达那样测量瞬时速度。采用多种传感器显然更加安全，物理规律决定了必须这样做。”

通用汽车希望开发的高速公路自动驾驶系统，即使驾驶员睡着也能继续运行，而且不会突然要求驾驶员接管。集团计划先在高速公路上应用，之后再逐步扩展至其他道路。这意味着，新系统需要具备远超普通驾驶辅助系统的能力，增加传感器也就显得更加重要。“我们不会突然要求驾驶员接管。不是‘你先开，现在换我，哎呀，无法识别’这种反复交接的模式。这不是 L3 级自动驾驶。”

IT之家从报道中获悉，新系统会提前发出接管提醒，留给驾驶员充足的准备时间，例如提前约 10 分钟开始倒计时。如果驾驶员仍未接管，车辆会驶离高速公路，在出口外安全停车，直到驾驶员接手。