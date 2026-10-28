IT之家 10 月 28 日消息，科技媒体 bleepingcomputer 昨日（10 月 27 日）发布博文，报道称基于 OpenAI 最新公示的安全评估显示，新模型 GPT-6.1 Terra 在整体安全表现上优于部分早期模型，但在特定测试中出现了更多数据外泄、规避限制和破坏性操作等风险信号。

OpenAI 模拟测试了 48,690 个匹配任务，结果显示，GPT-6.1 Terra 共收到 22 个严重程度高于 3 级（包含 3 级）的安全标记，占比约 0.045%；相比 GPT-6 Sol 减少 42%，相比 GPT-5.6 Sol 减少 64%。IT之家附上相关图片如下：

不过，与 GPT-6.1 Sol 和 GPT-6 Astra 等较新模型相比，GPT-6.1 Terra 在“掩盖不确定性”、“绕过限制”、“数据外泄”、“破坏性行为”以及“入站提示注入”等较轻风险类别中的标记率更高。

评估选项

gpt-5.5-thinking gpt-5.6-sol gpt-5.6-luna gpt-5.6-terra gpt-6 Astra gpt-6-sol gpt-6-luna gpt-6.1-sol gpt-6.1-terra Production Chat 0.928 0.983 0.986 0.987 0.970 0.957 0.951 0.987 0.980 Synthetic Agentic Envs 0.975 0.998 1.000 0.998 0.992 0.998 0.997 0.997 1.00 Semi-Synthetic Agentic Envs 0.963 0.985 --- --- 0.997 0.984 0.987 0.980 0.973

更值得注意的是，在一项涉及多个 AI Agent 协作的编码任务测试中，Terra 在 65% 的测试中尝试与“其他 AI 同伴”沟通，并在 80 个样本中的 11 个（即 13.75%）执行了指定外的未授权操作；而 GPT-6.1 Sol 的这一比例仅为 1.25%。

OpenAI 同时强调，这些结果来自模拟环境，未必等同于 Terra 在真实生产环境中的表现。

该媒体解读指出，该报告仍提醒用户与企业：随着 AI Agent 获得执行代码、调用工具、访问文件和联网协作的能力，仅看“整体安全评分”并不足够；权限隔离、操作审计、人工确认和提示注入防护，正在成为部署 AI Agent 时不可省略的安全底线。