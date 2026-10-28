OpenAI 开放 ChatGPT 新插件：苹果用户授权后可充当 AI 管家，管理 iCloud 邮件、日程等

IT之家 10 月 28 日消息，OpenAI 昨日（10 月 27 日）发布博文，宣布面向所有 ChatGPT 套餐用户，开放 iCloud Mail 与 iCloud Calendar 两项插件。

IT之家附上相关视频如下：

在适用群体方面，OpenAI 官方宣布适用于所有 ChatGPT 计划用户，涵盖 Free（免费版）、Go、Plus、Pro 等消费者套餐。在适用平台上，包括网页版、桌面版以及 iOS 版 ChatGPT 应用。

功能方面，OpenAI 表示经用户授权后，ChatGPT 可读取、检查 iCloud 收件箱，创建和管理邮件，并依据邮件中的会议、航班、日程等信息，直接在 Apple 日历中创建或更新事件。

对 iPhone、iPad 和 Mac 用户而言，ChatGPT 能更深入地参与日常事务：例如从邮件中识别会议时间并自动建日程、整理行程、起草回复或提醒待办事项。OpenAI 表示，此举显著提升了 ChatGPT 与 iCloud 邮件及 Apple 日历的兼容性。

科技媒体 AppleInsider 指出，这一更新也引发隐私与竞争层面的讨论。用户需要明确授权 ChatGPT 访问邮件和日历；而邮件中往往包含账户、行程、财务与工作敏感信息，权限边界和数据处理方式将成为普通用户最关心的问题。