国内首例：偏瘫患者弹响《小星星》，脑机接口实现手指精细动作重建、填补空白

IT之家 10 月 28 日消息，综合武汉发布、海宁发布消息，2026 年 10 月 12 日，华中科技大学同济医学院附属协和医院重磅发布科研转化新成果。

该院神经外科姜晓兵教授团队联合山东蓓明医疗科技有限公司，成功研发国内首个“基于高通道矩阵式电刺激的脑机接口精细运动重建系统”，一举实现脑机接口康复从“整手抓握”向手指精细动作重建的跨越，填补国内该领域技术空白。

IT之家从蓓明医疗官方介绍了解到，武汉协和联合蓓明医疗实现的“基于高通道矩阵式电刺激的脑机接口精细运动重建系统”，依托高通道矩阵式电刺激核心技术产品，可独立调控每一处刺激点位，精准激活前臂十几组微小肌群，做到单指独立屈伸、多指灵活协同、拇指对掌捏取。

患者通过该设备可完成弹奏《小星星》、《欢乐颂》、《我是一个粉刷匠》三首歌曲。

本次经过近两个月规范复杂运动康复训练，达到的临床效果十分亮眼，首名受试者 —— 长期传统康复收效微弱的偏瘫患者，手部抖动明显减轻，手指灵敏度和力量大幅提升，可以独立完成流畅弹奏电子琴、写字等生活场景任务。

“这项技术填补了国内空白，为神经系统疾病相关运动功能障碍患者带来新的康复希望。”姜晓兵表示，团队将持续提高精细运动解码准确率，推动技术促进下肢乃至全身肌肉运动的精准控制，助力更多失能患者重获生活主动权。

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