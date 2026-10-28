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Pulsar 第三代 ZywOo 联名鼠标预售上市：升级 42K DPI 传感器，1099 元

2026/10/28 10:32:01 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 28 日消息，Pulsar（派世）现已启动 ZywOo The Chosen Gen.3 电竞鼠标的销售。这一型号作为 Pulsar 与《反恐精英》职业选手 Mathieu "ZywOo" Herbaut 联名款的最新迭代，拥有更为强劲的性能表现。

ZywOo The Chosen Gen.3 整体采用“天选黄”配色，沿用了此前的右手趴握模具，分为 114.5×64.8×41.8 (mm) 的 59g Mini、119.4×67.5×43.5 (mm) 的 62g Medium 两个版本。

升级至 XS-2 光学传感器，支持 42000DPI 分辨率、800IPS 追踪速率、70G 加速度、20000FPS 帧率，搭配主键 100M 光学微动、滚轮 TTC 红外编码器，支持 8kHz 回报率，附赠 5.8g 配重模块。

Pulsar ZywOo The Chosen Gen.3 鼠标售价为 1,099 元人民币

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关键词：Pulsar鼠标CS2ZywOo

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