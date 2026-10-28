波音下调 2026 全年交付目标，股价创 18 个月最大跌幅

IT之家 10 月 28 日消息，美国飞机制造商波音公司昨日（10 月 27 日）宣布下调 2026 全年飞机交付目标，称需要更多时间才能提升产能。受此影响，波音股价当日一度下跌约 10%，创 2025 年 4 月以来最大跌幅，并触及 18 个月低点。

波音首席执行官凯利 · 奥特伯格（Kelly Ortberg）周二表示，公司将无法实现全年交付 500 架 737 系列飞机的目标；此外 787“梦想客机”的交付量将接近 90 架，处于此前指引区间的低端。公司原计划将 737 月产能由目前约 47 架提升至 52 架，但这一目标预计要到 2027 年上半年才能实现。

过去几个月，波音公司的股价表现落后于标普 500 指数。

业绩方面，波音第三季度商用飞机部门亏损 6.97 亿美元（IT之家注：现汇率约合 46.57 亿元人民币），明显大于市场预期的约 3.61 亿美元（现汇率约合 24.12 亿元人民币）。不过，该亏损较上年同期大幅收窄；公司整体亏损降至 1.16 亿美元（现汇率约合 7.75 亿元人民币），收入同比增长 4% 至 241.88 亿美元（现汇率约合 1,616.01 亿元人民币）。

首席执行官凯利 · 奥特伯格（Kelly Ortberg）表示，波音的改善进程“并不总是完全线性的”，但公司仍在正确轨道上。分析认为，交付节奏放缓令市场对其复苏速度的信心受挫，尤其是 737 Max 作为波音最畅销机型，其产能爬坡进度直接影响现金流和利润修复。

值得注意的是，波音第三季度自由现金流为 4.64 亿美元（现汇率约合 31 亿元人民币），高于市场预期的 3.25 亿美元（现汇率约合 21.71 亿元人民币）；公司预计今年自由现金流约 20 亿美元（现汇率约合 133.62 亿元人民币），明年达到 30 亿美元（现汇率约合 200.43 亿元人民币），并在 2029 年升至 100 亿美元（现汇率约合 668.1 亿元人民币）。

波音同时重申，计划于明年开始交付 777-9 宽体客机，但该机型交付时间已较最初计划推迟约六年。

相关阅读：