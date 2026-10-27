波音 2026 年第三季度营收 241.88 亿美元同比增长 4%：净亏损收窄至 1.16 亿美元，交付 161 架飞机而积压订单超 6300 架

IT之家 10 月 27 日消息，波音今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告。

财报显示，波音第三季度营收同比增长 4% 至 241.88 亿美元，GAAP 运营利润转为正数，净亏损同比大幅收窄，经营现金流和自由现金流均实现同比增长。

2026 财年前三季度报 营业总收入 ：709.65 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4743.12 亿元人民币），同比增长 8%

毛利润 ：71.27 亿美元（现汇率约合 476.35 亿元人民币）

毛利率 ：10.04%

归母净利润 ：-8.23 亿美元（现汇率约合 -55.01 亿元人民币），同比亏损收窄 86.82%

经营现金流 ：26.81 亿美元（现汇率约合 179.19 亿元人民币），同比扭亏为盈

自由现金流 ：-3.59 亿美元（现汇率约合 -23.99 亿元人民币）

基本每股收益 ：-1.04 美元（现汇率约合 -6.95 元人民币）

稀释每股收益 ：-1.04 美元（现汇率约合 -6.95 元人民币）

2026 财年第三财季 营业总收入 ：241.88 亿美元（现汇率约合 1616.67 亿元人民币），同比增长 4%

毛利润 ：21.67 亿美元（现汇率约合 144.84 亿元人民币）

毛利率 ：8.96%

归母净利润 ：-2.03 亿美元（现汇率约合 -13.57 亿元人民币），同比亏损收窄 96.26%

经营现金流 ：14.96 亿美元（现汇率约合 99.99 亿元人民币），同比增长 33%

自由现金流 ：4.64 亿美元（现汇率约合 31.01 亿元人民币）

基本每股收益 ：-0.26 美元（现汇率约合 -1.74 元人民币）

稀释每股收益：-0.26 美元（现汇率约合 -1.74 元人民币）

分业务来看，商用飞机部门第三季度营收 107.20 亿美元，同比下降 3%，运营亏损 6.97 亿美元，运营利润率-6.5%，主要受交付结构不利、未来产能调整相关成本上升及供应链成本增加影响。

波音本季度交付 161 架飞机，净订单 300 架，积压订单超过 6300 架，价值 6,120 亿美元（现汇率约合 4.09 万亿元人民币）；国防、太空与安全部门营收 79.35 亿美元，同比增长 15%，运营利润 4.92 亿美元，同比增长 332%，运营利润率 6.2%；该部门积压订单增至创纪录的 1010 亿美元，其中 23% 来自美国以外客户。全球服务部门营收 55.74 亿美元，同比增长 4%，运营利润 10.19 亿美元，同比增长 9%，运营利润率 18.3%，积压订单 330 亿美元。

AI 解读 波音 2026 财年前三季度营收接近市场预期区间，但调整后每股亏损仍大于分析师预期。 公司与财报亮点 波音是全球航空航天制造巨头，业务涵盖商用飞机（BCA）、国防、太空与安全（BDS）、全球服务（BGS）三大板块。 前三季度实现营收 709.65 亿美元（现汇率约合 4743.12 亿元人民币），同比增长 8%%，主要受国防与服务业务量提升驱动。

前三季度归母普通股股东净亏损 8.23 亿美元（现汇率约合 55.01 亿元人民币），经营活动现金流由去年同期净流出 2.66 亿美元（现汇率约合 17.78 亿元人民币） 转为净流入 26.81 亿美元（现汇率约合 179.19 亿元人民币），现金流改善显著。

截至季末总积压订单增至创纪录的 7450 亿美元（现汇率约合 4.98 万亿元人民币），其中商用飞机积压超过 6300 架。 业务分部表现（前三季度） 商用飞机分部：前三季度营收 316.74 亿美元（现汇率约合 2117.01 亿元人民币），同比增长 5%%，累计交付 475 架，同比增长 8%；分部经营亏损 15.82 亿美元（现汇率约合 105.74 亿元人民币），受交付结构、未来生产提速相关成本及供应链成本上升拖累。

国防、太空与安全分部：前三季度营收 230.17 亿美元（现汇率约合 1538.4 亿元人民币），同比增长 16%%，经营利润 7.1 亿美元（现汇率约合 47.45 亿元人民币），同比增长 87%%。

全球服务分部：前三季度营收 162.88 亿美元（现汇率约合 1088.65 亿元人民币），同比增长 4%%，经营利润 29.58 亿美元（现汇率约合 197.71 亿元人民币）。

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