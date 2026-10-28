因非法获取并破解《崩坏：星穹铁道》测试版本内容，泄密人员被判赔偿米哈游 100 万元

IT之家 10 月 28 日消息，米哈游法务部今日发文称，近日，米哈游旗下一起因不正当手段破解游戏测试版软件包、披露游戏未公开内容而引发的侵害商业秘密纠纷案件迎来一审判决，法院判决杨某、郭某立即停止侵害商业秘密的行为，在指定范围内发布声明、消除影响，连带赔偿经济损失及维权合理开支 100 万元，目前判决已生效。

本案认定，通过不正当手段获取游戏测试版本软件包、进行“解包”披露及建立平台进行传播的行为，构成商业秘密侵权。

事件回顾

此前米哈游法务部巡查发现，QQ 频道“咖啡森林”的运营者杨某，在社群内长期发布《崩坏：星穹铁道》未公开版本的软件测试包及使用教程，用户根据该教程进行下载搭建即可游玩游戏未公开版本的内容。郭某多次通过不正当手段获取《崩坏：星穹铁道》测试版软件包体，并通过“解包”手段非法获取后在网络上大量发布未公开游戏内容（包括游戏角色、技能、实机画面等）。

杨某、郭某未经许可，非法获取并披露上述内容，严重侵害了米哈游的合法权益。米哈游发现上述情况后，随即向法院提起诉讼，并提出诉中行为保全申请。法院在《崩坏：星穹铁道》版本更新前 1 天，发布诉中行为禁令，要求两人立即停止披露、使用或允许他人使用以不正当手段获取的游戏保密测试内容，裁定送达后立即执行。

法院认定：商业秘密侵权成立

法院判决认定，杨某、郭某泄露的游戏测试版本内容属于米哈游商业秘密，二人通过不正当手段获取、破解并披露相关测试包体的行为，构成商业秘密侵权。法院一审判决：

1.立即停止侵害米哈游商业秘密；

2.在B站账号首页、QQ 频道“咖啡森林”首页等连续三十日发布声明消除影响；

3.连带赔偿经济损失及维权合理开支 100 万元。

目前该判决已生效。

IT之家注意到，米哈游法务部称，游戏测试版本所包含的新角色、新剧情、新场景等元素，汇聚着创作团队的心血，也承载着玩家的期待。未经授权获取、破解、披露测试版本，不仅会损害创作的完整性，也会影响玩家在正式版本中探索和体验的乐趣。保护创作成果并守护良好的游戏生态秩序，是米哈游坚持依法追责的根本所在。米哈游将持续依法维护游戏商业秘密及相关合法权益，坚决追究泄密行为的法律责任。