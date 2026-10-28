Switch 2越狱新进展：开发者成功在苹果macOS上运行《马力欧卡丁车 世界》

IT之家 10 月 28 日消息，借助 ns2jb 漏洞，Switch 2 之前已终于实现越狱，现在这项破解成果有了最新进展。

IT之家注意到，开发者威尔 · 福斯特（Will Faust）今日在 X 平台发布了一段视频，展示了 Switch 2 独占游戏《马力欧卡丁车世界》在 macOS 上运行的画面。福斯特强调这段录像是真实的，这个项目是 Nxnative 的一个分支版本，专门适配 Switch 2。Nxnative 原本是一款可以在苹果 macOS、iOS 以及 iPadOS 上运行 Switch 游戏的工具。

当然，这款赛车游戏在 macOS 上的运行效果还很粗糙，下方视频就能明显看出来：部分着色器缺失、画面卡顿、模型几何体错乱。但作为可以正常启动运行的《马力欧卡丁车世界》原生 Mac 版本，已经非常令人惊叹。

福斯特称自己拥有《马力欧卡丁车世界》正版游戏，在利用 ns2jb 漏洞之后，从自己的 Switch 2 主机导出了游戏文件。目前还不清楚他是否会继续优化这个移植版本的性能，或是对外公开发布。

这次新发现的 Switch 2 漏洞虽然支持用户导出完整游戏和资源文件，但目前网上流出的完整游戏只有《马力欧卡丁车世界》。网络上还出现了该游戏里碧琪公主的 3D 模型，以及《三角符文》和《黄昏血族》的相关资源数据。

福斯特表示，这个移植项目并非反编译或者重编译，而是把“HOS 系统调用转换为 iOS 系统调用、把 NVN 接口转为 Metal 接口等等”。他说，让《马力欧卡丁车世界》跑起来的大部分基础工作已经由 Nxnative 完成，最难的环节是实现 NVN2 支持。NVN2 是任天堂为 Switch 2 自研的图形应用程序接口。

Nxnative 属于实验性项目，目标是在 ARM 架构设备原生运行任天堂 Switch 游戏，搭载苹果自研芯片的 Mac、iPhone 和 iPad 都在支持范围内。Switch 2 和苹果 Mac 都采用 ARM 处理器，因此不需要做 CPU 指令集模拟。即便如此，任天堂的图形接口以及 Switch 2 的其他底层特性，仍然需要转译才能在 macOS 环境工作。