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技术突破 + 满血回归：曝华为今日将再发布 Mate 90 系列手机，盘点韬芯片、四卡三待等十大黑科技

2026/10/28 13:21:25 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 10 月 28 日消息，博主 @数码闲聊站 刚刚发文透露，今天下午的华为发布会还会再发布 Mate 90 系列手机，盘点关于韬芯片、灵珑屏、四卡三待等十大黑科技

有网友询问 Mate 90 为何要再发布一次？博主回复称：“之前有些仓促新技术没讲透，这次要再讲讲。”还有网友询问为何现阶段可以讲这么细？博主表示：“技术突破了，甚至还会…… 满血回归警告。

据IT之家此前报道，在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为年度旗舰 —— Mate 90 系列手机正式发布，全系搭载了韬定律芯片。

  • Mate 90 标准版搭载麒麟 9030 旗舰 τ 芯片，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 27%。相较上一代（麒麟 9020），麒麟 9030 的 CPU 性能提升 13%，GPU 性能提升 54%，NPU 性能提升 13%。

  • Mate 90 Pro 首发搭载麒麟 9035 旗舰 τ 芯片，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 20%。相较上一代（麒麟 9030），麒麟 9035 的 CPU 性能提升 11%，GPU 性能提升 10%，NPU 性能提升 51%。

  • Mate 90 Pro Max 典藏版及 RS 非凡大师则搭载麒麟性能新巅峰、首款逻辑折叠 τ 芯片 —— 麒麟 9050 Pro，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 31%。这枚芯片 CPU 支持 9 核 16 线程超线程技术，多核性能提升 23%、GPU 渲染性能提升 40%、NPU 性能提升 140%。Mate 90 Pro Max（12GB）搭载逻辑折叠 τ 芯片麒麟 9050。

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