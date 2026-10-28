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华为 Pura90 Plus 手机发布：首发麒麟 9025 芯片，焕新优惠价 5199 元起

2026/10/28 14:54:03 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream雨雪载途氺评座手机系统肖战割割 的线索投递！

IT之家 10 月 28 日消息，华为双十一焕新季全场景新品发布会正在举行，华为 Pura90 Plus 手机正式发布，首发搭载麒麟 9025 芯片，焕新优惠价 5199 元起。

新机提供霞光紫、晨曦金、曜石黑、雪域白配色，采用弧形金属中框、手感温润一体设计，6.8 英寸等深四曲屏

影像方面，新机搭载 5000 万像素一英寸大底（F1.6-F4.0 物理可变光圈 OIS RYYB）、4000 万像素超广角摄像头（F2.2 RYYB）、4800 万像素超聚光微距长焦（F2.1 光圈 OIS RYYB，5cm 最近对焦距离）、红枫原色摄像头。

此外，新机还搭载麒麟 9025 芯片，内置 5700 mAh 电池，支持 100W 有线快充、80W 无线快充。新机内置 HarmonyOS 7 系统，支持超空间存储技术，1TB 至多节省空间 110GB。

IT之家附新机价格如下：

  • 12GB+256GB 版 5499 元

  • 12GB+512GB 版 5999 元

  • 12GB+1TB 版 6999 元

双十一焕新季 10 月 28 日-11 月 30 日限时优惠至高 300 元，焕新优惠价 5199 元起，开售时间 2026 年 10 月 31 日 10:08。

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华为双十一焕新季全场景新品发布会专题

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关键词：华为 Pura90 Plus华为双十一焕新季

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