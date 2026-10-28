标准版和 Pro 也有份！何刚官宣华为 Mate 90 全系将支持四卡三待，后续 OTA 升级开放

IT之家 10 月 28 日消息，在今天的华为双十一焕新季 · 全场景新品发布会上，华为董事、终端 BG CEO 何刚登台主讲，揭秘了 Mate 90 系列手机的十大黑科技。目前，何刚正在介绍新机的通信能力。

据IT之家了解，华为 Mate 90 Pro Max 机型业界首发了四卡三待功能，意味着该机最多可存储两张实体 SIM 卡与两组 eSIM 号码，合计四个通信号码。

用户可选择两张实体卡、一张实体卡加一张 eSIM，或两张实体卡加一张 eSIM 等组合，实现三张卡同时待机、同时在线，三卡均可通话、上网和收发短信。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东曾表示，四卡三待能支持两家运营商的三张卡同时待机，相当于省了一部手机。

何刚今日在发布会上宣布，Mate 90 全系将支持四卡三待，标准版和 Pro 后续会通过 OTA 升级开放。

官方宣传页面显示，华为 Mate 90 Pro Max 的信号状态栏会同步显示三卡信号，采用主卡完整显示、副卡堆叠显示的方式，并支持三卡 5A 通信同时在线。

华为在 eSIM 领域的布局始于 2025 年 12 月，当时在 Mate 80 RS 非凡大师上首次带来 eSIM 功能，最多支持四个号码，包括两张实体卡加双 eSIM。2026 年 9 月发布的 Mate XT 2 与 Pura X View 均标配 eSIM，支持双实体 SIM 加双 eSIM 组合。

▲ IT之家实拍：华为 Mate 90 RS 非凡大师演示样机

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