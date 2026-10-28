上市满三个月，长鑫科技正式被纳入上证指数位列第一大权重股

IT之家 10 月 28 日消息，根据中证指数公司网站最新披露数据，长鑫科技已被纳入上证综合指数，权重为 4.67%，位列第一大权重股。农业银行、工商银行紧随其后，权重分别为 3.83% 和 3.77%。

与长鑫科技于 2026 年 7 月 27 日登陆科创板，至 10 月 27 日正好满三个月。根据上证综合指数编制方案，上市以来日均总市值排名沪市前 10 位的证券，在上市满三个月后计入指数。长鑫科技上市后总市值一度突破 3 万亿元，长期位居 A 股总市值前列，满足上述计入条件。

同日，长鑫科技也被纳入上证科创板综合指数，权重高达 15.74%，同样位列第一大权重股，寒武纪、海光信息在该指数中分列二、三位。两个指数合计来看，长鑫科技在上证综指中以 4.67% 的权重居首，在科创综指中更以接近 16% 的占比占据绝对主导地位。

此次调整发生在规则变化之后不久。10 月 26 日，上海证券交易所与中证指数有限公司修订的上证系列综合指数编制方案正式实施，新增了单个样本权重不超过 15% 的上限规则。长鑫科技在科创综指的权重恰好触及这一上限附近，而在上证综指的权重远低于红线。IT之家注意到，根据编制方案，权重因子常规于每月第二个星期五的下一交易日调整，新计入样本权重超过 15% 时也会触发额外调整。

市场层面，纳入消息公布前后，长鑫科技股价表现活跃。10 月 28 日盘中，该股涨幅一度超过 4%，近四个交易日累计涨幅超过 12%。存储芯片板块的整体反弹为股价提供了支撑，而指数纳入带来的被动资金配置预期，也被市场视为短期催化因素之一。