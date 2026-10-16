长鑫科技 2026 年前三季度预计归母净利润 1310~1325 亿元，同比扭亏为盈

IT之家 10 月 16 日消息，长鑫科技今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩预告报告：

营业总收入 ：2650 亿元 ~2700 亿元，同比预增 725.96%~741.54%

归母净利润：1310 亿元 ~1325 亿元，同比扭亏为盈

AI 解读 本次业绩预告大幅超出市场预期，业绩实现爆发式增长。 公司主营业务与财报亮点 长鑫科技主要从事 DRAM 存储芯片的研发、生产和销售，是国内 DRAM 行业核心企业。

本次 2026 年前三季度预计实现营业收入 2650 亿元至 2700 亿元，同比上年增加 2329.16 亿元至 2379.16 亿元；预计归属于上市公司股东的净利润 1310 亿元至 1325 亿元，同比上年增加 1362.8 亿元至 1377.8 亿元，去年同期归母净利润为净亏损 52.8 亿元。 业绩增长核心原因 2025 年下半年以来 AI 算力需求快速增长，全球 DRAM 行业景气度大幅提升，产品供不应求、价格大幅上涨；公司稳步推进产能建设、产品研发和工艺技术提升，单位晶圆产出和产能利用率持续提高，规模效应逐步显现；同时公司优化运营管理、拓展市场，深化产业链上下游协同，推动业务规模快速扩张，推动整体业绩显著提升。 风险提示与说明 本次业绩预告为财务部门初步测算结果，尚未经注册会计师审计，具体准确财务数据请以公司正式披露的 2026 年第三季度报告为准，投资者请注意投资风险。

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