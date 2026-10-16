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长鑫科技 2026 年前三季度预计归母净利润 1310~1325 亿元，同比扭亏为盈

2026/10/16 21:43:35 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 16 日消息，长鑫科技今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩预告报告：

  • 营业总收入：2650 亿元 ~2700 亿元，同比预增 725.96%~741.54%

  • 归母净利润：1310 亿元 ~1325 亿元，同比扭亏为盈

AI 解读

本次业绩预告大幅超出市场预期，业绩实现爆发式增长。

公司主营业务与财报亮点

  • 长鑫科技主要从事 DRAM 存储芯片的研发、生产和销售，是国内 DRAM 行业核心企业。

  • 本次 2026 年前三季度预计实现营业收入 2650 亿元至 2700 亿元，同比上年增加 2329.16 亿元至 2379.16 亿元；预计归属于上市公司股东的净利润 1310 亿元至 1325 亿元，同比上年增加 1362.8 亿元至 1377.8 亿元，去年同期归母净利润为净亏损 52.8 亿元。

业绩增长核心原因

2025 年下半年以来 AI 算力需求快速增长，全球 DRAM 行业景气度大幅提升，产品供不应求、价格大幅上涨；公司稳步推进产能建设、产品研发和工艺技术提升，单位晶圆产出和产能利用率持续提高，规模效应逐步显现；同时公司优化运营管理、拓展市场，深化产业链上下游协同，推动业务规模快速扩张，推动整体业绩显著提升。

风险提示与说明

本次业绩预告为财务部门初步测算结果，尚未经注册会计师审计，具体准确财务数据请以公司正式披露的 2026 年第三季度报告为准，投资者请注意投资风险。

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：长鑫科技

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