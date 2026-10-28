驰为推出 GameBook Max 18 英寸游戏本：最高酷睿 i9-14900HX 处理器、RTX 5060 显卡

IT之家 10 月 28 日消息，驰为现已在海外市场推出新款 GameBook Max 游戏本，采用 18 英寸屏幕，最高可选英特尔酷睿 i9 处理器，起售价 1,799 美元（IT之家注：现汇率约合 12,019 元人民币）。

据介绍，这款笔记本提供英特尔酷睿 i7-14650HX 和酷睿 i9-14900HX 两种处理器可选，所有配置均搭配英伟达 RTX 5060 显卡，拥有 8GB GDDR7 显存，显卡 TDP 为 115W。

相比之下，初代 16 英寸 GameBook 搭载 AMD 锐龙 9 9955HX 处理器，以及 RTX 5070 Ti 显卡。总体来说，新款 GameBook Max 与前代产品的定位可能不太一样。

同时，该笔记本搭载 18 英寸 IPS 屏幕，分辨率为 1920*1200，刷新率为 144Hz。提供 16GB 或 32GB DDR5 内存，支持自行更换。还有 512GB 或 1TB 硬盘，机身配备两个 M.2 2280 PCIe 4.0 SSD 插槽。

此外，该笔记本内置 77.77Wh 电池，配备 250W 电源适配器，支持 140W PD 充电。配备 HDMI 2.1、MiniDP 2.1a、USB-C、USB-A 等接口。