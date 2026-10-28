小米智能 4G 摄像机 3 发布：500 万像素、免费流量，众筹价 199 元

IT之家 10 月 28 日消息，小米智能 4G 摄像机 3 今日发布，众筹价 199 元，活动时间为 11 月 4 日 10 点开始（点击前往）。

IT之家从商品页面获悉，新品同时内置电信和联通 SIM 卡，避免因单一运营商未覆盖而出现无信号的情况，智能切换优质信号，赠送 4G 免费流量，不受 Wi-Fi 与网线束缚。

新品搭载 f/1.6 大光圈镜头，支持 500 万像素，高进光量可有效抑制画面噪点，画面通透锐利，呈现 3K 超清影像，内置高感光灵敏度图像传感器、多颗 940nm 红外补光灯。

新品支持水平 360°+ 垂直 109° 视角，可拍广阔画面，减少看护盲区；支持居家、幼儿、宠物等多场景看护，搭载场景化 AI 检测能力，识别到情况及时推送消息；支持双向实时语音，可随时与家人沟通；

AOR 全天超省录制技术，实现“动静有别、两全其美”的录像策略，全天画面有效留存的同时，可减少无效片段占用 microSD 卡存储，智能节省存储空间。

此外，新品还支持小米澎湃智联，搭配其他米家产品，可实现智能联动。支持家人共享与管理设备，手机、平板与小米电视等智能设备均可查看摄像机画面。

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