REDMI K100 黑色版开箱图赏：时尚挺阔，比前代更简洁

10 月 27 日晚间，REDMI 举办了新品发布会，正式推出 K 系列最新一代产品 REDMI K100，新机主打“双芯魔王，万级续航”，标准版首次搭载游戏独显，同时 10000mAh 小米金沙江电池带来强劲续航，从而带来全面高能体验。现在，IT之家拿到了黑色款的 REDMI K100 真机，先为大家带来一波开箱图赏。

REDMI K100 包装盒依然保持了过往一贯的包装设计风格，淡淡的灰白色为主色调，正面为一大块亮银色的矩形视窗，搭配黑色的粗体“K100”文字，亮银色块下方才是 REDMI 的字样，整个包装是文字和图形组合的时尚设计。

REDMI K 系列在过去几代形成了相对统一的设计语言，直边机身，后面是标志性的横向纯平相机 Deco。具体来看，相机 Deco 为圆角矩形的模块，垂直凸起于机身背板，整个模块在质感、色泽上都和背板整体保持一致，带来不错的视觉一体性。

相机模块包含两颗竖向排列的摄像头，旁边是闪光灯，右侧则是拉丝同心圆纹理的装饰模块，中间还有“SOUND BY BOSE”的图案，这是因为 REDMI K100 拥有 Sound by Bose 技术加持的对称式双扬声器。

REDMI K100 机身背面整体也是保持纯平的设计，除了相机模组，就是底下的亮银色 REDMI Logo，很简洁，色彩上也是如此，小编手上这款黑色就是简单纯粹的黑色，没有搞什么花里胡哨的渐变或纹理。

手机正面是一块 6.83 英寸的 1.5K 旗舰直屏，屏幕边框很窄，并且是视觉四等边，亮屏的时候视觉上几乎可以忽略。这块屏幕支持 165Hz 高刷新率，配合 480Hz 多指触控报点率和至高 480Hz 陀螺仪采样率，可实现精准灵敏操控。

视线来到中框部分，K100 还采用 1.3mm 反包金属中框，表面为细腻的喷砂质感，这款黑色版整体色泽也和背面保持一致，看起来就像是一体的。

机身元素方面，REDMI K100 机身右侧是电源键和音量按键，机身左侧没有按键，顶部为天线条和扬声器开孔，底部则为扬声器、天线条、USB-C 接口、SIM 卡插槽和麦克风。

尺寸方面，REDMI K100 的长和宽分别为 162.91×77.93mm，机身厚度为 8.65mm（IT之家实测 8.7mm）。

机身重量为 234.5g（IT之家实测 235g），手机握在手上还是稍微有点分量感的，不过机身的边角、棱线都有圆润弧度处理，所以握持时并不硌手。

配件方面，REDMI K100 随机附赠了 100W 的充电器、数据线、取卡针以及一个清水保护壳，都是常规配件。

总体来说，REDMI K100 延续了 K 系列近两代一以贯之的简洁，凝练的设计语言，时尚挺阔，做工精湛扎实，整体颜值相较于上一代稳中有进。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。